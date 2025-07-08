Pháp luật

Thực hiện Nghị định 168: Giảm tai nạn, tăng kỷ cương, góp phần xây dựng văn hoá giao thông

Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ví như “liều thuốc đặc trị” tình trạng nhờn luật trong lĩnh vực giao thông, với những chế tài mạnh tay. Sau thời gian triển khai, nghị định đã góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong ý thức và hành vi của người tham gia giao thông. Để có được kết quả đó, các cấp, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều cách làm sáng tạo, đồng bộ từ tuyên truyền, kiểm tra xử lý đến ứng dụng công nghệ.