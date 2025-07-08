Pháp luật

Thực hiện Nghị định 168: Giảm tai nạn, tăng kỷ cương, góp phần xây dựng văn hóa giao thông -Bài 2: Nhiều giải pháp đưa Nghị định vào cuộc sống Nghị định 168/2024/NĐ-CP không thể phát huy tác dụng nếu như không được nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt triển khai ngay vào cuộc sống. Tại Nghệ An, việc triển khai Nghị định được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn...



Khánh Ly - Đặng Cường - Tiến Đông / Kỹ thuật: Hồng Toại • 07/08/2025

Để đưa Nghị định 168/2024/NĐ-CP vào cuộc sống, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, xác định các chỉ tiêu cụ thể và phân công các đơn vị thành viên thực hiện tốt công tác bảo đảm TTATGT.

Chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo nhận thức chung về hiệu lực, hiệu quả của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Trong đó, yêu cầu tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong hệ thống chính trị.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho công nhân tại Công ty TNHH VIET GLORY. Ảnh: Đ.C Hướng dẫn người lao động tại Công ty TNHH VIET GLORY ký cam kết chấp hành luật giao thông. Ảnh: Đ.C

Việc triển khai Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nhận được sự quan tâm và đồng thuận của người dân, nhờ những cách làm cụ thể, thiết thực và đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Với phương châm "không để nghị định chỉ nằm trên giấy", lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch triển khai bài bản, bám sát đặc điểm từng địa bàn và nhóm đối tượng.

Một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là tuyên truyền để người dân hiểu đúng, làm đúng, từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông một cách bền vững.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Ảnh: Đặng Cường

Từ mục tiêu này, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với các nhà trường và doanh nghiệp kinh doanh vận tải để tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông một cách bài bản và thiết thực.

Tại các trường học, đặc biệt là bậc THPT và đại học, nơi có đông học sinh, sinh viên sử dụng xe máy, xe đạp điện, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã lồng ghép nội dung tuyên truyền với các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, giúp các em hiểu rõ các lỗi vi phạm phổ biến và mức xử phạt theo quy định mới.

Trong khi đó, tại các doanh nghiệp vận tải, các buổi tuyên truyền được thiết kế chuyên sâu hơn, tập trung vào những lỗi thường gặp của tài xế như sử dụng điện thoại khi lái xe, vi phạm tốc độ, không tuân thủ tín hiệu giao thông…

Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền giáo dục pháp luật ATGT, trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh tại Trường THPT Mai Hắc Đế. Ảnh: Đ.C

Cùng với các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tận dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng để hướng dẫn người dân nắm bắt quy định pháp luật mới.

Trên các ấn phẩm và nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trực tiếp giải đáp những nội dung còn gây nhầm lẫn trong thực tiễn, điển hình là quy định liên quan đến vạch kẻ đường 3.1. Đây là loại vạch đang được áp dụng rộng rãi sau quá trình nâng cấp, cải tạo hạ tầng trên nhiều tuyến phố tại các phường của TP. Vinh cũ.

“ Trước đây, nhiều anh em tài xế như tôi chỉ nắm luật theo thói quen chứ không cập nhật thường xuyên. Sau khi dự các buổi tuyên truyền của Cảnh sát giao thông, tôi mới biết có những hành vi trước đây tưởng là bình thường nhưng giờ bị phạt rất nặng, như chuyển làn không xi-nhan hay dùng điện thoại khi đang lái. Nghe lực lượng chức năng phân tích cụ thể và có dẫn chứng thực tế, tôi thấy thuyết phục và nhớ lâu hơn. Từ đó, mình cũng cẩn trọng hơn khi ra đường”. Anh Nguyễn Văn Tuấn, tài xế xe tải thuộc một công ty vận tải trên địa bàn xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Mặc dù hệ thống biển báo và vạch kẻ đường đã được điều chỉnh đồng bộ theo quy chuẩn mới, song thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chưa nắm rõ đầy đủ ý nghĩa và cách nhận diện, đặc biệt với vạch liền màu trắng chạy dọc sát lề đường – tức vạch 3.1.

Sự thiếu hiểu biết này dẫn đến tâm lý e ngại, hoặc chấp hành sai lệch, làm phát sinh nguy cơ mất an toàn và bị xử phạt ngoài ý muốn.

Phương tiện ô tô sẽ bị xử phạt cho lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường từ 800.000 – 1 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo Trung tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, căn cứ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT ban hành kèm Thông tư 51/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (cũ), vạch 3.1 có chức năng giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy hoặc phân cách giữa làn xe cơ giới và xe thô sơ.

Trong quá trình lưu thông, người điều khiển phương tiện được phép vượt qua vạch này nếu thực sự cần thiết, với điều kiện phải nhường đường cho xe thô sơ và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Việc công khai, minh bạch hóa các thông tin chuyên môn trên nền tảng báo chí chính thống đã góp phần làm rõ những điểm dễ gây hiểu lầm trong thực tiễn giao thông, đồng thời giúp người dân an tâm và tự tin hơn khi di chuyển trên những tuyến đường vừa được quy hoạch lại.

Đây là một cách làm hiệu quả, thể hiện tinh thần chủ động, gần dân và sát thực tiễn của lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc đưa các quy định của Nghị định 168 vào đời sống một cách linh hoạt và dễ tiếp cận.

Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An cũng nhanh chóng triển khai các phương án phù hợp nhằm thích ứng với mô hình tổ chức mới sau khi không còn Công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025.

Với mục tiêu không để xảy ra khoảng trống trong lực lượng, không để địa bàn bị bỏ ngỏ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chủ động thành lập các tổ công tác theo địa bàn, đảm nhiệm toàn diện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trước đây do Công an huyện, thị xã, thành phố phụ trách.

Cán bộ tổ CSGT địa bàn Vinh điều tiết giao thông tại bùng binh Hải Quan cũ. Ảnh: N.Đ

Cụ thể, tại các phường mới sáp nhập như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, sau khi Đội CSGT-TT trực thuộc Công an thành phố giải thể, một phần cán bộ, chiến sĩ được điều chuyển về Phòng CSGT và tổ chức thành Tổ CSGT địa bàn thành phố Vinh.

Ngay sau khi ổn định tổ chức, tổ này đã nhanh chóng tiếp quản nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông và xử lý vi phạm tại các tuyến đường nội đô, nơi mật độ phương tiện luôn ở mức cao. Nhờ đó, công tác quản lý trật tự ATGT không bị gián đoạn, góp phần duy trì lưu thông an toàn, hiệu quả.

Anh Trần Hữu Tuấn, trú tại phường Thành Vinh, chia sẻ: “Ban đầu, tôi lo rằng sau khi giải thể Công an cấp huyện thì việc điều tiết giao thông sẽ thiếu lực lượng, nhất là tại những nút giao đông phương tiện vào giờ cao điểm. Nhưng thực tế thì ngược lại, các tổ CSGT vẫn duy trì thường xuyên, đặc biệt ở những vị trí chưa có đèn tín hiệu như tại đoạn giao cắt giữa đường Lê Lợi và Lý Thường Kiệt. Nhờ vậy mà tình trạng ùn ứ được giảm rõ rệt”.

Số lượng phương tiện tăng, nhưng trật tự giao thông vẫn được duy trì tại các tuyến đường trung tâm (Ảnh chụp tại đường Trường Thi). Ảnh: Nguyễn Đạo

Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ điều tiết, các tổ địa bàn còn tập trung cao độ vào việc xử lý các hành vi vi phạm – đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đi ngược chiều, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông… Đây là những lỗi phổ biến, có nguy cơ gây tai nạn cao, nhất là trong bối cảnh chuyển giao mô hình tổ chức, một bộ phận người dân chủ quan cho rằng việc kiểm tra xử lý sẽ lỏng lẻo hơn.

Trên thực tế, lực lượng Cảnh sát giao thông không chỉ duy trì mà còn siết chặt công tác kiểm tra, xử lý. Điển hình như tối 20/6, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Thành Vinh), chỉ trong 2 giờ, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Trong đó, anh N.Đ.A, trú tại phường Thành Vinh đã bị xử phạt 7 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

“Tôi chủ quan vì nghĩ lực lượng CSGT chưa bố trí chốt kiểm tra sau khi tổ chức lại bộ máy. Không ngờ vẫn bị kiểm tra nghiêm như thường, lần này mất cả tháng lương nên thực sự rút kinh nghiệm sâu sắc”, anh A. chia sẻ.

Lực lượng CSGT-TT tham gia điều tiết giao thông. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo Lực lượng CSGT điều tiết giao thông để người dân có thể thuận tiện, an toàn đi lại. Ảnh tư liệu Nguyễn Đạo

Không chỉ tại khu vực TP. Vinh cũ mà trên cơ sở các Đội CSGT-TT Công an các huyện, thị xã trước đây, nay sau khi xoá bỏ cấp huyện cũng hình thành các tổ địa bàn linh hoạt, khép kín từng khu vực. Nhờ đó, công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các địa phương trọng điểm tiếp tục được duy trì đều đặn, có chiều sâu.

Đại úy Võ Đức Hoàng - cán bộ tổ địa bàn (huyện Thanh Chương cũ) thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, cho biết: “Dù không còn Công an cấp huyện, nhưng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương vẫn được thực hiện nghiêm túc. Chúng tôi luôn duy trì tuần tra, xử lý liên tục, nhất là với các lỗi vi phạm nồng độ cồn, thường xuất hiện vào các khung giờ trưa, tối hoặc cuối tuần, dịp lễ”.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh lập biên bản lái xe vi phạm. Ảnh: Đ.C

Về phía người dân, anh Ngô Quốc Cường, trú tại xã Quỳ Hợp đề xuất: “CSGT nên tiếp tục công khai thường xuyên kết quả tuần tra và xử lý vi phạm trên địa bàn, vì điều này sẽ giúp nâng cao tính răn đe, tránh tâm lý chủ quan trong nhân dân”.

Thực tế cho thấy, việc tổ chức lại bộ máy không làm gián đoạn công tác bảo đảm ATGT, mà còn là dịp để tái cấu trúc lực lượng theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả hơn. Trước đây, Phòng CSGT chỉ phụ trách các tuyến quốc lộ, nay đã đảm nhận thêm trách nhiệm trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mở rộng này, Phòng CSGT đã chủ động xây dựng phương án tổ chức phù hợp với đặc thù từng khu vực, vừa phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, vừa kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở.

“ Việc triển khai các tổ địa bàn giúp lực lượng CSGT có mặt thường trực tại từng khu vực, đảm bảo không để lọt vi phạm, không để xảy ra điểm nóng. Chúng tôi kiên định phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong xử lý vi phạm, nhất là với hành vi lái xe sau khi uống rượu, bia, nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm”. Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng CSGT

Cùng với lực lượng CSGT các cấp, ngành, các địa phương cũng đã vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức giúp người dân hiểu rõ: Mục tiêu cuối cùng của việc đưa Nghị định 168 vào cuộc sống là nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ tính mạng con người, xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn…

Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh lập chốt kiểm tra trên Quốc lộ 46. Ảnh: Đình Tuyên

( Còn nữa)