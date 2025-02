Pháp luật

Nghệ An: Hơn 1 tháng thực hiện Nghị định 168, tai nạn giảm, ý thức giao thông nâng cao

Sau hơn một tháng triển khai thực hiện Nghị định 168/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông tại tỉnh Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành luật giao thông của người dân được nâng cao, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Điều này góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn.