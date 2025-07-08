Pháp luật

Thực hiện Nghị định 168: Giảm tai nạn, tăng kỷ cương, góp phần xây dựng văn hóa giao thông -Bài cuối: Cải thiện chuẩn hạ tầng giao thông, chú trọng tuyên truyền phòng ngừa vi phạm Có thể nói, Nghị định số 168/2024/NĐCP đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế qua triển khai thực hiện, cho thấy để nghị định phát huy được hiệu lực, hiệu quả như kỳ vọng, thì cần có những giải pháp đồng bộ, khả thi và có tính dài hơi hơn nữa.

Cần nhận thức rằng: Mục tiêu của việc triển khai Nghị định 168 không phải để tăng mức thu tiền phạt, mà thể hiện quyết tâm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, hình thành văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Để thực hiện mục tiêu đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ hơn về các quy định của nghị định, từ đó tự giác chấp hành pháp luật giao thông; nhất là ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phù hợp với các đối tượng khác nhau, chú trọng ứng dụng công nghệ số, khai thác các lợi thế của mạng xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, ngành và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo sự lan tỏa rộng rãi và đồng thuận của quần chúng trong việc phối hợp với lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Đặc biệt, việc tuyên truyền văn hóa giao thông an toàn cho đối tượng thanh thiếu niên, học sinh cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân. Ảnh: Đ.C

Ông Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho rằng: “Việc quan tâm tuyên truyền về an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh sẽ giúp các em hình thành thói quen và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ ngay từ lúc bắt đầu tham gia giao thông. Đây chính là giải pháp lâu dài để giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo ra một xã hội giao thông an toàn.

Thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền sẽ được Ban An toàn giao thông tỉnh chú trọng bằng việc đưa các chương trình, video về ATGT lên các nền tảng trực tuyến như website của trường, mạng xã hội để học sinh và phụ huynh có thể tiếp cận và theo dõi các thông tin liên quan đến ATGT một cách thường xuyên.

Đồng thời, khuyến khích các trường học phát triển các mô hình, sáng kiến mới trong công tác tuyên truyền ATGT như mô hình "Cổng trường an toàn", "Đội hình tuyên truyền ATGT", các nhóm học sinh tự quản về ATGT…”.

Ban ATGT tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh lái xe an toàn. Ảnh: Đ.C

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần có hình thức tuyên truyền bằng tiếng phổ thông kết hợp tiếng đồng bào với hình ảnh trực quan, dẫn chứng cụ thể dễ nhớ, dễ hiểu để người dân dễ tiếp thu, nhất là các lỗi vi phạm phổ biến như: Vi phạm về nồng độ cồn; giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, xe chưa sang tên đổi chủ, xe chưa đăng ký và chưa được cấp biển số… và những quy định xử phạt theo Nghị định 168, bao gồm cả việc trừ điểm giấy phép lái xe đối với các hành vi vi phạm.

Từ đó, từng bước tác động vào nhận thức và hành vi của người dân trong tuân thủ Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Thực tế hiện nay một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa tự giác chấp hành dẫn tới vi phạm trật tự ATGT, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, miền núi, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế.

Một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự nêu gương, ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền, vận động chung.

Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: Nguyễn Đạo

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa nhân lực, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT); các vụ TNGT có dấu hiệu tội phạm, không có “khoảng trống”, không có vùng cấm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ; thực hiện tốt việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự ATGT.

Chủ động theo dõi, phát hiện, kịp thời kiến nghị khắc phục các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” TNGT và việc bất hợp lý trong tổ chức giao thông, gắn với việc theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện của từng ngành chức năng. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông. Tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông khoa học, hợp lý; tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, quản lý lòng đường, hè phố, xử lý nghiêm các vi phạm.

Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tập trung chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức các đoàn công tác liên ngành khảo sát các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" TNGT, vị trí phức tạp về trật tự ATGT và các bất hợp lý về tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục tình trạng hư hỏng mặt đường, vệ sinh mặt đường trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đèn cảnh báo giao thông tại các nút giao thường xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A; bổ sung vạch sơn tim đường, gờ giảm tốc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng đảm bảo ATGT trên các tuyến đường. Ảnh: Cao Loan

Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ quản lý hạ tầng theo phân cấp để thực hiện, kịp thời xử lý các vi phạm trật tự ATGT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông... Kết quả hơn 2 năm qua, đã rà soát, xử lý khắc phục 8 điểm đen và 89 điểm bất cập về hạ tầng giao thông.

Hiện nay, Nghệ An có lưu lượng phương tiện cá nhân và nhu cầu giao thông đi lại ngày càng tăng cao (tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đang đăng ký quản lý là 2.478.264 phương tiện (trong đó có 209.030 xe ô tô; 2.112.916 xe mô tô; 156.318 xe máy điện).

Trong khi hệ thống hạ tầng giao thông tuy đã được quan tâm chỉ đạo đầu tư, cải tạo và nâng cấp theo lộ trình, song do tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế.

Vì vậy, một số dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông trọng điểm đang trong quá trình triển khai, chưa thể hoàn thiện đồng bộ trong ngắn hạn nên chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tiễn.

Nghệ An có lưu lượng phương tiện cá nhân lớn. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tình trạng chiếm dụng hành lang ATGT, lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán, dịch vụ còn xảy ra ở các phường, xã; việc tùy tiện mở đường dân sinh qua đường sắt chưa được giải quyết triệt để; vẫn còn tình trạng xe tự chế phục vụ sản xuất nông nghiệp lưu thông trên đường, tập trung ở các huyện miền núi, nông thôn.

Việc đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ và các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại cho lực lượng trực tiếp làm công tác bảo đảm trật tự ATGT đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng phường Cửa Lò ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Ảnh: Q.A

Như vậy, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm, nhiều ý kiến cho rằng, cần đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Là người hay phải lái xe di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác do tính chất công việc, anh Nguyễn Văn Đông trú ở xóm Duy Tân, xã Thiên Nhẫn bày tỏ: “Tôi mong rằng Nghị định 168 sẽ không chỉ dừng lại ở việc siết chặt kỷ cương mà còn đi kèm với những chính sách hỗ trợ thiết thực, như việc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông hay giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân, lái xe…".

Thực tế thời gian qua, để khắc phục những bất cập về hạ tầng, tỉnh Nghệ An đã chú trọng phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là đầu tư, phát triển các công trình giao thông trọng điểm; nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Đối với đường bộ: Cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường trọng điểm như: Tuyến cao tốc Bắc - Nam; đường quốc gia ven biển từ Nghi Sơn - Cửa Lò, đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) đường giao thông nối Quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh; cải tạo, sửa chữa ĐT.539C.

Đặc biệt, hiện nay dự án trọng điểm đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An với tổng chiều dài gần 88km, gồm 2 dự án thành phần là: Dự án thành phần trên tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn đi qua tỉnh Nghệ An dài 43,5km; Dự án thành phần trên tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn đi qua tỉnh Nghệ An dài 44,4km đã được nghiệm thu, đưa vào khai thác góp phần tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng không gian và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương...

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt giao với cầu vượt Quốc lộ 7C qua địa bàn xã Thần Lĩnh. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg, ngày 14/09/2023. Trong đó, mục tiêu xây dựng hệ thống đường tỉnh kết nối các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ đến các khu kinh tế, khu du lịch, dịch vụ trọng điểm, đường vào khu, cụm công nghiệp tạo nên mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh liên hoàn liên kết giữa các phương thức vận tải, giữa đô thị và nông thôn và kết nối với các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, dự báo trong những năm tới, kinh tế - xã hội sẽ phát triển nhanh, tình hình an ninh, chính trị, trật tự ATGT có nhiều yếu tố mới, đặc biệt là sau khi thực hiện xong đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giao thông vận tải sẽ phát triển mạnh mẽ, số lượng phương tiện cá nhân, nhất là xe ô tô tăng nhanh cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong khi kết cấu hạ tầng giao thông chưa thể đáp ứng kịp, tổ chức giao thông còn hạn chế, bất cập.

Khu vực nông thôn dự báo TNGT có nguy cơ tăng trong những năm tới do hệ thống đường giao thông nông thôn ngày càng được quan tâm, mở rộng, thuận tiện cho việc đi lại nhưng hệ thống biển báo còn chưa được đồng bộ, tầm nhìn hạn chế, tuyến đường có nhiều nút giao, ngõ nhỏ; ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao là những nguy cơ tiềm ẩn gia tăng tai nạn.

Cảnh sát giao thông Nghệ An kiểm tra giấy tờ xe trên VNeID. Ảnh tư liệu

Vì vậy, tại báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, tỉnh Nghệ An kiến nghị, đề xuất Trung ương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông qua địa bàn tỉnh, đồng thời có giải pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trong quá trình thi công, cải tạo, sửa chữa hạ tầng giao thông; thực hiện khắc phục kịp thời các kiến nghị về bất cập hạ tầng giao thông, các điểm thường xảy ra TNGT, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến giao thông.

Quan tâm phân bổ, tạo điều kiện cho tỉnh nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT: Triển khai đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy, điều hành giao thông của Bộ Công an để nâng cao hiệu quả; trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với cải thiện hạ tầng, hơn 600 camera giám sát đi vào hoạt động khiến cho việc chấp hành các quy tắc giao thông được thực hiện rộng rãi trên mọi tuyến đường. Ảnh: Tiến Đông

Cùng với đó, nhìn vào thực tế tình hình TNGT xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh tuy có giảm (trên 2 tiêu chí về số người chết và số người bị thương), nhưng số người chết, bị thương do TNGT vẫn còn ở mức cao; thì cùng với các giải pháp đồng bộ và dài hơi nêu trên, điều quan trọng, có ý nghĩa quyết định để đưa Nghị định 168 vào cuộc sống có hiệu lực, hiệu quả chính là ý thức tự nguyện, tự giác chấp hành pháp luật ATGT của mỗi người dân.

Qua đó, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.