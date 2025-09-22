Thời sự Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiến hành giám sát công tác giải quyết đơn thư ở cơ sở Ngày 22/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc giám sát chuyên đề việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến mà chưa có trả lời tại xã Hải Lộc và phường Trường Vinh.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn.

Nhiều vướng mắc, khó khăn trong xử lý đơn thư

Buổi sáng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiến hành giám sát tại xã Hải Lộc. Hiện tại, địa phương có 3 vụ việc được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến; trong đó, có 2 vụ việc được chuyển vào năm 2024, thuộc thẩm quyền giải quyết UBND huyện Nghi Lộc, thời điểm trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp liên quan đến bồi thường và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 1 vụ việc chuyển vào tháng 9/2025, thuộc thẩm quyền UBND xã Hải Lộc liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của một số đơn vị trên địa bàn. Đây là các vụ việc kéo dài trong nhiều năm, khó khăn, phức tạp.

Sau khi đi vào vận hành bộ máy mới, xã Hải Lộc đã chủ động thành lập tổ rà soát đơn thư, vụ việc tồn đọng và phát sinh trên địa bàn, xác định rõ bản chất từng vụ việc; tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với công dân.

Tuy nhiên do có nhiều vướng mắc lịch sử để lại và quy định pháp luật hiện hành so với thực tiễn phát sinh vụ việc có độ “vênh nhau” nên chưa thể giải quyết; xã đã gửi văn bản và chờ ý kiến các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh về phương án giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Thông qua hoạt động giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã ghi nhận một số bất cập, hạn chế liên quan đến việc lưu trữ và chuyển giao hồ sơ từ UBND huyện Nghi Lộc trước đây và các xã cũ cho xã Hải Lộc liên quan đến các vụ việc tồn đọng.

Mặt khác, dù công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân sau khi bỏ hoạt động cấp huyện được dồn chủ yếu cho cấp xã, nhưng định biên về vị trí việc làm không được bố trí mà đang giao nhiệm vụ cho công chức tư pháp kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách.

Buổi chiều, đoàn công tác giám sát tại phường Trường Vinh. Tính từ năm 2024 đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển 8 vụ việc cho phường. Theo báo cáo, phường đã giải quyết 4 vụ việc và đang giải quyết 4 vụ việc.

Tuy nhiên, đến ngày 19/8/2025, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mới nhận được 2 văn bản trả lời và 6 vụ việc chưa nắm bắt được tình hình giải quyết của phường.

Bên cạnh nắm bắt tình hình giải quyết từng vụ việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc về một số cơ chế, chính sách pháp luật về lĩnh vực đất đai và một số lĩnh vực khác còn có những tồn tại, hạn chế và bất cập so với thực tiễn.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thay đổi, đặc biệt liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, thời gian thực hiện nhiệm vụ công vụ (nhiều nội dung chưa thống nhất cách hiểu, áp dụng) khi thực hiện chính quyền 2 cấp và chưa thực sự thay đổi về trình tự, thủ tục dẫn đến vẫn còn nhiều bước đối với một nhiệm vụ công vụ, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết đơn thư.

Tập trung xử lý đơn thư đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi của công dân

Trên cơ sở báo cáo tình hình giải quyết đơn thư của các địa phương và ý kiến tham gia của các thành viên đoàn giám sát, kết luận tại các cuộc làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, dù giai đoạn đầu đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc lớn, song vẫn chú trọng công tác giải quyết đơn thư của công dân.

Chia sẻ về những khó khăn, phức tạp trong công tác giải quyết đơn thư, nhất là các đơn thư kéo dài liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết khu tập thể cũ; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp và thường xuyên thông tin, phản hồi về tiến độ giải quyết từng vụ việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để cùng đồng hành, tháo gỡ với địa phương. Quan tâm bố trí cán bộ có trình độ, chuyên môn đảm nhận công tác tham mưu, giải quyết đơn thư, gắn với thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ.

Liên quan đến các vụ việc cụ thể ở từng địa phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật gắn với tình hình thực tiễn, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân, gắn với tiếp thu các ý kiến gợi mở về phương án xử lý của các thành viên tham gia đoàn giám sát để giải quyết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của công dân.