Xây dựng Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Lưu Chiều 11/7, tại xã Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc trực tiếp với cử tri xã Quỳnh Lưu và trực tuyến đến 6 điểm cầu của 6 xã gồm: Quỳnh Phú, Quỳnh Anh, Quỳnh Văn, Quỳnh Thắng, Quỳnh Tam và Quỳnh Sơn.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc. Ảnh: Việt Hùng

Đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà được bầu tại Tổ bầu cử số 3: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các xã và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Các vị đại biểu Quốc hội khóa XV chủ trì cuộc tiếp xúc. Ảnh: Như Thủy



Tại cuộc tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, thông tin thêm về các quyết định quan trọng, có ý nghĩa lịch sử như: Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các quy định liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính. Đại biểu cũng lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ ngày 1/7/2025.

Cử tri Lê Xuân Thanh ở thôn 8, xã Quỳnh Sơn đề nghị quan tâm chế độ, chính sách cho đội ngũ bán chuyên trách theo đúng vị trí việc làm và nguyện vọng của từng người. Ảnh: Việt Hùng

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, cử tri các xã cũng bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: Công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A từ năm 2014 đến nay còn nhiều vướng mắc; người dân các xã có tuyến Quốc lộ 1A đi qua đã làm đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Các vấn đề về chính sách cho cán bộ bán chuyên trách, bảng giá đất mới, nước sạch cho người dân các xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng (cũ) nay thuộc xã Quỳnh Lưu, mốc hành lang an toàn giao thông, hành lang bảo vệ tuyến đường sắt đi qua địa bàn thôn 2, xã Quỳnh Giang (cũ) chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho lực lượng cán bộ thôn, xóm, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã... cũng được cử tri quan tâm.

Cử tri Lê Xuân Hảo ở thôn 2, xã Quỳnh Lưu kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, chỉnh sửa một số điều Luật Đất đai 2024 nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ảnh: Việt Hùng

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các sở, ngành liên quan đã giải trình trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Như Thủy

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cảm ơn cử tri đã quan tâm tham gia cuộc tiếp xúc và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng. Đoàn đại biểu sẽ ghi nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.