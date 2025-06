Đảng bộ Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 23/6, Đảng bộ Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có lãnh đạo các ban Đảng của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An và 40 đảng viên của Đảng bộ Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An.