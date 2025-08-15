Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Sáng 15/8, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 194 đại biểu chính thức đại diện cho 1.363 đảng viên trong Đảng bộ.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội.
Đại biểu khách mời Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương; Ngô Quang Huy - chuyên viên Vụ Tổ chức - Hành chính, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Văn phòng hành chính, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV.
Về phía tỉnh Nghệ An, dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.
Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An được thành lập vào ngày 12/2/2025 với 20 tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng các cơ quan, đơn vị, tổ chức vững mạnh.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng được tiến hành trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt những cải cách, quyết sách mang tính lịch sử và nhiều đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Với phương châm:“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục phát triển vững mạnh, toàn diện. Đại hội xác định những mục tiêu, định hướng cốt lõi với chủ đề:“Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước”.
Mặc dù mới được thành lập, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn bước đầu và đạt được những kết quả hết sức quan trọng.
Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên được chú trọng, đổi mới mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy; nề nếp, hình thức, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ không ngừng được đổi mới và nâng cao.
Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.
Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ được triển khai kịp thời, đồng bộ; công tác xây dựng cơ quan, đơn vị được chú trọng.
Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Đảng bộ và cấp ủy các cấp trong thời gian vừa qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đòi hỏi Đảng bộ không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng.
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ trong hệ thống tổ chức đảng của tỉnh, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.
Đại hội thống nhất thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng.
