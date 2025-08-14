Thời sự Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Chiều 14/8, trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đoàn đại biểu đến dâng hoa báo công trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Dự lễ dâng hoa báo công có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các đoàn và đại biểu về dự Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 3255-QĐ/TU, ngày 12/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Với chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành và tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Mặc dù mới được thành lập, song Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kế thừa nhiệm vụ và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực; các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt đoàn đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ảnh: Thành Cường

Đoàn đại biểu nguyện hứa phát huy truyền thống Xô viết anh hùng, tiếp tục giữ vững những thành quả mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã đạt được, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển giàu mạnh, văn minh, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.