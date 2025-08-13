Xây dựng Đảng Tích cực chuyển đổi số, nâng tầm chất lượng tổ chức Đảng Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhiều cán bộ, đảng viên đã đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Việc Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐU, ngày 13/6/2025 về thực hiện thí điểm mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU, ngày 02/01/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, góp phần trực tiếp vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” không chỉ là tiêu chí thi đua mà còn là chuẩn mực để từng chi bộ, đảng bộ soi chiếu, tự đánh giá và không ngừng hoàn thiện.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chia sẻ về công tác chuyển đổi số của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Với các tiêu chí: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt”, mô hình đặt ra yêu cầu toàn diện, nhưng cũng rất cụ thể, rõ ràng để định hướng hành động cho các tổ chức cơ sở đảng.

Đặc biệt, sự vào cuộc trách nhiệm, sát sao của cấp ủy cấp trên và từng đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách có vai trò quyết định đến thành công của việc thực hiện mô hình. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự thể hiện trách nhiệm nêu gương, gắn bó, đồng hành cùng cơ sở.

Tôi cho rằng, nếu được tổ chức thực hiện bài bản, thực chất, mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” sẽ trở thành hạt nhân trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đúng với tinh thần của Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy sáng kiến và những cách làm hay trong toàn Đảng bộ.

Đây là một định hướng quan trọng để từng bước nâng tầm chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở mỗi cơ quan, đơn vị.

* * * * *

Nêu gương là một giá trị cốt lõi của đạo đức cách mạng, là biểu hiện sinh động của bản lĩnh chính trị và trách nhiệm cá nhân, đồng thời là phương thức lãnh đạo hết sức quan trọng của Đảng. Trong bối cảnh toàn Đảng đang nỗ lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, việc nêu gương - đặc biệt từ đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan đầu ngành của tỉnh càng trở nên cấp thiết và mang ý nghĩa quyết định.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An là nơi hội tụ những cán bộ, đảng viên đang công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Tỉnh ủy và một số cơ quan đầu ngành của tỉnh. Với vị thế đặc biệt đó, yêu cầu đặt ra là từng cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu cả trong nhận thức lẫn hành động, thể hiện rõ tinh thần “tham mưu tốt, phục vụ giỏi, quyết định đúng”. Nêu gương không phải là khẩu hiệu chung chung mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể: tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Thực tiễn đã chứng minh, khi người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, về phong cách làm việc tận tụy, công tâm, thì tổ chức nơi họ đứng đầu sẽ đoàn kết, vững mạnh; cán bộ, đảng viên sẽ noi theo; quần chúng sẽ tin yêu. Ngược lại, nếu cán bộ không gương mẫu, vi phạm chuẩn mực đạo đức, sa vào tiêu cực, tham nhũng thì sẽ làm suy giảm lòng tin, làm tổn hại đến uy tín của Đảng, gây hậu quả khó lường cho sự nghiệp chung.

Do đó, Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 cần tiếp tục nhấn mạnh, cụ thể hóa yêu cầu nêu gương trong từng lĩnh vực công tác. Nêu gương không chỉ là trách nhiệm, mà là danh dự, là thước đo uy tín và phẩm chất của người cán bộ. Chỉ khi mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là “tấm gương sống” thì mới đủ sức thuyết phục, lan tỏa tinh thần cống hiến, tạo nên sức mạnh đoàn kết, đồng thuận - yếu tố quyết định để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và đưa Nghệ An phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

* * * * *

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là “mệnh lệnh thiêng liêng” đối với mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên. Không gian mạng hôm nay không chỉ là môi trường kết nối và chia sẻ tri thức mà còn là “mặt trận” đầy cam go, nơi các thế lực thù địch ráo riết chống phá Đảng, xuyên tạc chủ trương, bóp méo sự thật lịch sử.

Trước tình hình đó, mỗi đảng viên, đặc biệt là những đảng viên trẻ công tác trong các cơ quan trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng cấp tỉnh phải là những người tiên phong kiên định lập trường, vững vàng tư tưởng, tích cực đấu tranh, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững "mặt trận tư tưởng" của Đảng.

Đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các suất quà hỗ trợ cho lực lượng thanh niên đang tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại cơ sở. Ảnh: Thanh Quỳnh

Muốn vậy, điều tôi gửi gắm đến Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, là trong nhiệm kỳ mới cần tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm; nhanh nhạy nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội, kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, xuyên tạc. Đồng thời với đó cần có giải pháp phát huy tính tiên phong trong chuyển đổi số và truyền thông, nhất là trên không gian mạng đối với cán bộ, đảng viên để chủ động lan tỏa thông tin tích cực về Đảng, đất nước và con người xứ Nghệ.

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, không chỉ dừng lại ở báo cáo mà cần phân tích các tình huống cụ thể, qua đó học tập, chia sẻ và rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trong từng tổ chức Đảng.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và từng tổ chức Đảng cần quan tâm giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, để mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nghiêm túc thực hiện các quy định nêu gương, xứng đáng là lực lượng nòng cốt giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đổi mới, Đại hội sẽ tạo động lực quan trọng để Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

* * * * *

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đặt ra hết sức cấp thiết. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát gắn với chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng là nền tảng để giữ vững nguyên tắc tổ chức, sự thống nhất và đoàn kết trong toàn Đảng. Cùng với việc tăng cường kỷ luật, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cần được đổi mới mạnh mẽ, chủ động, toàn diện và kịp thời. Kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý sai phạm, mà còn giúp phòng ngừa, cảnh báo, uốn nắn từ sớm, từ xa. Đây cũng là yếu tố then chốt để bảo vệ uy tín của tổ chức Đảng và danh dự của cán bộ, đảng viên. Để công tác này đạt hiệu quả cao, cần có sự tham gia của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công tác. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt, việc gắn công tác kiểm tra, giám sát với chuyển đổi số sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức, phương pháp kiểm tra, giám sát trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác. Tập trung xây dựng và kết nối đồng bộ các dữ liệu để hướng tới thực hiện công tác “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu” phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Bởi vậy, Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 cần xác định rõ: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát gắn với chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong tình hình mới. Đây là giải pháp then chốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

* * * * *

Là đảng viên đang công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, được tiếp cận dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi đặc biệt đồng tình với chỉ tiêu đầy quyết tâm: 100% cơ sở đảng trực thuộc xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng. Đây là hướng đi đúng, kịp thời và cần thiết để từng bước hình thành nền hành chính Đảng hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời đại số.

Dự thảo báo cáo chính trị đặt rõ mục tiêu từng bước hình thành quy trình gửi, nhận, xử lý văn bản trên môi trường số, tới mô hình “văn phòng không giấy”, đồng thời chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng. Đây là bước đi đột phá, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đổi mới của Đảng bộ. Việc xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là một trong hai khâu đột phá càng khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt của Đảng trong thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu sau Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ. Ảnh: Mai Hoa

Từ thực tiễn công tác, tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể đến Đại hội. Đó là cần chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong Đảng; hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điện tử đồng bộ, an toàn, thân thiện; thành lập tổ công tác chuyên trách về chuyển đổi số để hướng dẫn, điều phối triển khai hiệu quả. Đồng thời, cần phát triển môi trường làm việc số, xây dựng văn hóa số, tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên, và đẩy mạnh tuyên truyền để lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong đảng viên, nhất là lực lượng trẻ; hợp tác với doanh nghiệp công nghệ để tận dụng nguồn lực xã hội hóa; xây dựng cơ chế đánh giá, khen thưởng kịp thời sẽ là những động lực mạnh mẽ để các cấp ủy, tổ chức đảng vào cuộc quyết liệt hơn nữa.

Tôi tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, cùng quyết tâm chính trị cao và sự đoàn kết đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công cuộc chuyển đổi số trong Đảng sẽ đạt được kết quả vững chắc, tạo nền tảng cho một nền hành chính Đảng hiện đại, góp phần xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững./.