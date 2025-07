Bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I

Xây dựng Đảng Bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ I Trong bối cảnh đồng thời phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đến ngày 29/7, Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đã thành công tốt đẹp. Đó là tiền đề quan trọng đảm bảo cho tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Khẩn trương, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”; Thông tri số 13-TT/TU, ngày 26/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã khẩn trương ban hành kế hoạch và các văn bản liên quan về tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh thực hiện quy trình nhân sự.

Đồng thời, cụ thể hóa các mẫu biểu đại hội cấp cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thực hiện. Thành lập các Tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội, phân công rõ nhiệm vụ các tiểu ban, bảo đảm triển khai đồng bộ, bài bản và hiệu quả công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội ở cả cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ.

Quán triệt các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh thành các kế hoạch, chương trình hành động sát thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tổ chức đại hội đúng định hướng, tiến độ và đạt chất lượng cao.

Những kết quả cụ thể

Đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh chung sức, đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn đạt nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời, với công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đi vào giai đoạn nước rút để vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, công tác chuẩn bị đại hội được các đảng bộ, chi bộ tiến hành toàn diện, kỹ lưỡng, chu đáo.

Toàn cảnh Đảng bộ TAND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Bằng nhiều cách thức, các cấp ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý các văn kiện đại hội một cách dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trên tinh thần báo cáo chính trị của đảng bộ là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy bảo đảm tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá đúng, khách quan, toàn diện, trung thực về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ. Văn kiện đại hội của các đảng bộ, chi bộ đã tổng kết toàn diện, khách quan kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, bổ sung, cập nhật kịp thời các chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh và Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; dự báo tình hình và đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ có tính khả thi cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều giải pháp đột phá, tầm nhìn dài hạn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị



Điểm nổi bật trong công tác xây dựng văn kiện của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh là tinh thần đổi mới, sáng tạo. Cùng với việc xây dựng văn kiện của đại hội cấp mình, các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức nghiêm túc việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc góp ý được triển khai bài bản, phát huy trí tuệ tập thể, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, tập trung vào những nội dung lớn như: định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hoàn thiện thể chế, cơ chế kiểm soát quyền lực; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, có sự kế thừa, ổn định và phát triển. Các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy đều bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cơ quan, đơn vị. Tổng số cấp ủy viên chỉ định: 110 đồng chí (tái cử: 95 đồng chí (86,4%); tham gia lần đầu: 15 đồng chí (13,6.%); Nữ: 24 đồng chí (21,8.%); Trẻ (dưới 42 tuổi): 8 đồng chí (chiếm 7,3%); Tuổi bình quân của cấp ủy: 49,2 tuổi.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chính trị tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: TL

Đảng ủy cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, có 90/90 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, tinh thần trách nhiệm của các tổ công tác chỉ đạo đại hội và sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy cơ sở, đến ngày 29/7/2025, 12/12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo kế hoạch đề ra.

Tạo động lực mới, khí thế mới

Trong điều kiện đồng thời triển khai thực hiện nhiều nội dung công việc quan trọng, việc hoàn thành đại hội bảo đảm chất lượng, tiến độ cho thấy sự quyết liệt và nghiêm túc của cấp ủy các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, tạo không khí chính trị sôi nổi, lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn Đảng bộ. Ghi nhận thực tế từ kết quả đại hội cấp cơ sở thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, điểm nổi bật là các cấp ủy đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với những vấn đề mới và khó. Ngay sau đại hội, các cấp ủy đã chủ động cụ thể hóa các định hướng lớn thành các mục tiêu, giải pháp thiết thực, phù hợp đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

Đại hội các Đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới. Ảnh: TL

Tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, tích cực, tạo nền tảng thống nhất về tư tưởng, chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, các cấp ủy trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới; bám sát định hướng của Trung ương và các mục tiêu lớn được xác định trong các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên.

Bên cạnh việc cổ vũ, lan tỏa tinh thần đại hội cấp cơ sở, các cấp ủy chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên; kịp thời định hướng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh phức tạp của môi trường truyền thông số. Các cơ quan thông tấn, báo chí bám sát tình hình, tích cực tham gia lan tỏa kết quả tổ chức các đại hội đảng cấp cơ sở, tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy ra mắt đại hội. Ảnh: Thành Cường

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I

Cùng với quá trình chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, các Tiểu ban phục vụ Đại hội chuẩn bị đầy đủ các nội dung; chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; nắm bắt và giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự đoàn kết, thống nhất; chủ động tham mưu xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội.

Xác định báo cáo chính trị là một trong những văn kiện cơ bản nhất của đại hội đảng các cấp, có giá trị tổng kết sâu sắc, toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua; đồng thời đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Đặc biệt với mô hình Đảng bộ mới, Đại hội Đảng bộ diễn ra với 2 nội dung thì việc tập trung vào dự thảo báo cáo chính trị được Đảng bộ đặt lên hàng đầu.

Các đảng viên Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2025-203. Ảnh: Thành Cường

Do vậy, để đảm bảo chất lượng dự thảo văn kiện, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Tiểu ban văn kiện thực hiện đúng quy trình, lộ trình, xây dựng dự thảo trên cơ sở bám sát các định hướng, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy để đưa vào văn kiện. Việc xác định các chỉ tiêu nhiệm kỳ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ và các cơ sở đảng trực thuộc với yêu cầu, gắn sát thực tiễn; tập trung nhấn mạnh vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các khâu đột phá.

Phát huy tối đa trí tuệ của đồng chí là Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy. Tiến hành lấy ý kiến góp ý của các tổ chức cơ sở đảng; tranh thủ ý kiến của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các tập thể, cá nhân có kinh nghiệm và tổng hợp theo kế hoạch. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An ra mắt đại hội. Ảnh Thành Cường

Với phương châm "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới", công tác tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã được triển khai bài bản, toàn diện, nghiêm túc, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và sự gương mẫu, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào trung tuần tháng 8/2025.