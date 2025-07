Chuẩn bị tốt nhất các phương án tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào trung tuần tháng 8/2025

Xây dựng Đảng Chuẩn bị tốt nhất các phương án tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào trung tuần tháng 8/2025 Ngày 14/7/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ tháng 7/2025 để bàn và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị, Dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Dự thảo lần 1 Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự thảo Chương trình Đại hội, Dự toán kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phương án tuyên truyền, khánh tiết, phóng sự, slide trình chiếu, văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 của Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh. Báo cáo tài chính Đảng ủy 6 tháng đầu năm 2025 và một số nội dung liên quan công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe đại diện các Tiểu ban Đại hội, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy trình các nội dung dự thảo và các ý kiến tham gia thảo luận, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh kết luận: Cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo và đánh giá cao tính chủ động, chuẩn bị chất lượng của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy và các Tiểu ban Đại hội. Đồng chí Chủ trì Hội nghị đề nghị lưu ý một số nội dung sau:

Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Đối với Dự thảo lần 3 Báo cáo Chính trị trình Đại hội: Cơ bản nhất trí bố cục, kết cấu và nội dung. Đề nghị nghiên cứu thêm chủ đề Đại hội, cụ thể hóa 04 Nghị quyết trụ cột của Trung ương (Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 59-NQ/TW; Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW) thành các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu để thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đối với Dự thảo lần 2 Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị biên tập lại theo hướng ngắn gọn, súc tích.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy thống nhất một số nội dung về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Từ ngày 14 - 15/8/2025, tại Hội trường A1 - Nhà khách Nghệ An; số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 198 đại biểu; số lượng đại biểu khách mời không quá 20% đại biểu chính thức, khoảng 40 đại biểu; đồng tình các nội dung về dự thảo chương trình, phương án tuyên truyền, khánh tiết Đại hội, dự toán kinh phí tổ chức Đại hội và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2025 của Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đối với các nội dung phục vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí đề nghị các Tiểu ban Đại hội tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị chu đáo các nội dung theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập trung hoàn thiện các nội dung liên quan đến các văn kiện Đại hội, Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đề nghị các Tiểu ban Đại hội, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện các dự thảo trình lại Ban Thường vụ Đảng ủy vào ngày 20/7/2025, đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và cho ý kiến đánh giá, nhận xét nhân sự giới thiệu để bầu cử, điều động, hiệp thương giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các đồng chí theo thẩm quyền.

Các đại biểu phát biểu góp ý tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ trì Hội nghị yêu cầu: Tập trung chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đại hội các cơ sở trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đối với các đơn vị: Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ sở về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.