Thời sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 10/7, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 240 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là đại hội điểm đầu tiên của các Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Về dự Đại hội, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Chánh Thanh tra Bộ Công an; cùng lãnh đạo và chuyên viên thuộc các cục thuộc Bộ Công an.

Dự Đại hội, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các ban, sở, ngành.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV được tiến hành với chủ đề: “Phát huy truyền thống, xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và phương châm: “Chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong 41 chỉ tiêu cụ thể, có 37 chỉ tiêu đạt và vượt, 3 chỉ tiêu cơ bản đạt; nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác nổi bật hơn, rõ nét hơn, dẫn đầu toàn lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả, an ninh chính trị được giữ vững, không để đột xuất, bất ngờ. Kìm giữ, làm giảm 26% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao (trên 90%).

Chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhất là đấu tranh hiệu quả với tội phạm nổi lên, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, với mục tiêu đưa Nghệ An ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ma túy, Công an Nghệ An đã chủ động ban hành Đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy”, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc quyết liệt với nhiều cách làm sáng tạo, căn cơ, bài bản, hiệu quả. Qua đó, đã có 282/412 địa bàn cấp xã (cũ), 6 đơn vị cấp huyện (cũ) sạch về ma túy, được Bộ Công an biểu dương và chỉ đạo triển khai nhân rộng trên toàn quốc.

Điểm nhấn nổi bật của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều giải pháp mới, đột phá, sáng tạo. 9 năm liên tục, Công an tỉnh được Bộ Công an xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng CAND.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày Báo chính trị trình Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Chú trọng xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, qua đó đã củng cố, duy trì hiệu quả hơn 3.600 mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có 10 mô hình được Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng toàn quốc; góp phần đưa 108/108 cấp xã (cũ) ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Công an tỉnh luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, nhất là đã tốc lực hoàn thành gần 4.000 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh; phối hợp xây dựng, sửa chữa hơn 12.700 nhà tạm, nhà dột nát. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có bước chuyển biến rõ nét.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều đỉnh cao mũi nhọn, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Công an Nghệ An vinh dự 10 năm liên tục (từ năm 2015 đến nay) được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và ngày 07/02/2024 được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Công an Nghệ An phải cung cấp sự bảo đảm vững chắc, môi trường hoà bình, ổn định

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phấn đấu kết quả công tác nhiệm kỳ sau phải tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An phải quán triệt, nhận thức sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhận thức, tư duy mới về bảo đảm an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng nhiều lần nhấn mạnh và thực tiễn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đang đòi hỏi. Đó là: "Công an phải làm gì trong kỷ nguyên mới - Công an phải đi bước trước", "An ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển; bảo vệ an ninh, trật tự tạo thuận lợi cao nhất, là động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân Việt Nam đi đến đâu thì công tác bảo vệ an ninh, trật tự phải được triển khai ở đó.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Bất luận trong hoàn cảnh nào, Công an tỉnh Nghệ An phải cung cấp sự bảo đảm vững chắc, môi trường hoà bình, ổn định để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An “dồn sức” thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành và công khai các tổ chức chính trị đối lập, không để biểu tình, bạo loạn, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật - tự.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với Công an 3 tỉnh giáp biên của nước bạn Lào trong phối hợp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm. Thực hiện toàn diện các biện pháp công tác, có các giải pháp kéo giảm tội phạm, tập trung triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức.

Phát huy vai trò, hiệu quả lực lượng Công an cấp xã; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an chính quy với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của địa phương; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở, không để phức tạp, kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những đóng góp to lớn, những chiến công, thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhấn mạnh tỉnh Nghệ An là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự đòi hỏi rất cao, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an Nghệ An là rất quan trọng, đòi hỏi Công an tỉnh phải hết sức đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện.

Lãnh đạo và cán bộ Bộ Công an tham dự đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh quan tâm thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nắm chắc, bám sát và dự báo sát tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp với tư duy và tầm nhìn chiến lược, dài hạn, tạo đột phá trong công tác công an ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ động chỉ đạo triển khai đồng bộ lực lượng, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kiên quyết bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Đổi mới công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Lực lượng Công an Nghệ An phải là đơn vị đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, cải cách hành chính và thực hiện 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với lực lượng quân đội, các ngành, đoàn thể; kết hợp hiệu quả giữa xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chăm lo kiện toàn, củng cố sức mạnh lực lượng Công an các cấp, nhất là lực lượng Công an xã phải đủ mạnh, thích ứng nhanh chóng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An khoá XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An khoá XV, nhiệm kỳ 2025-2030.