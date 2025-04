Pháp luật Bộ Công an đánh giá phương án sắp xếp, bố trí phân trại tạm giam tại Công an tỉnh Nghệ An Sáng 15/4, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Phục - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến khảo sát, đánh giá phương án sắp xếp, bố trí các phân trại tạm giam, kho vật chứng khu vực tại Công an tỉnh Nghệ An.

Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cường - Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh và các phòng chức năng Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Thủy

Nghệ An là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có diện tích lớn nhất cả nước. Trong những năm qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An được giữ vững ổn định. Tuy vậy, hoạt động của một số loại tội phạm còn xảy ra nhiều và tiềm ẩn phức tạp, dẫn đến số lượng đối tượng bị bắt, tạm giữ, tạm giam lớn. Tổng số đối tượng đang giam giữ luôn ở mức cao, trong đó số đối tượng bị kết án tử hình đang giam giữ lớn, gia tăng hằng năm, đặt ra nhiều áp lực, khó khăn cho lực lượng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam, nhất là trong bối cảnh thực hiện chủ trương không bố trí Công an cấp huyện.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về sắp xếp, bố trí các phân trại tạm giam, kho vật chứng, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành đánh giá toàn diện tình hình địa bàn, lưu lượng giam giữ thường xuyên, quy mô giam giữ, cơ sở hạ tầng, vật chất hiện có, việc quản lý vật chứng tài liệu, đồ vật, bảo đảm giam giữ an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá, kịp thời báo cáo đề xuất Bộ Công an bố trí các phân trại, kho vật chứng khu vực giảm từ 60% - 70% đầu mối so với hiện nay.

Căn cứ vị trí địa lý, giao thông tại địa bàn các xã, thị trấn để xác định các phân trại đảm bảo thuận lợi nhất cho việc di chuyển, áp giải đối tượng. Căn cứ quỹ đất dự trữ, quỹ đất có thể mở rộng tại các trụ sở Công an các huyện, thị xã, thành phố (cũ) để phục vụ việc mở rộng, đầu tư, xây dựng phân trại tạm giam khu vực đảm bảo đủ quy mô giam giữ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, giam giữ can, phạm nhân...

Trên cơ sở các nguyên tắc bố trí, đảm bảo việc quản lý, giam giữ can, phạm nhân và bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, Công an tỉnh Nghệ An đề xuất thành lập 5 phân trại tạm giam khu vực gắn với việc bố trí các kho vật chứng khu vực.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Tuấn

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, giam giữ can, phạm nhân và bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất Bộ Công an hỗ trợ, đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất cho các phân trại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ công tác đặt ra, Công an tỉnh sẽ nhanh chóng nghiêm túc triển khai và quyết tâm thực hiện sắp xếp, bố trí phân trại tạm giam, kho vật chứng khu vực trong thời gian sớm nhất theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đồng chí mong muốn Đoàn công tác tích cực phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An trong chỉ đạo, triển khai thực hiện thành công phương án sắp xếp, bố trí phân trại tạm giam, kho vật chứng khu vực tại Nghệ An. Để chuẩn bị cho việc xây dựng phân trại tạm giam khu vực, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng chức năng Công an tỉnh rà soát, sắp xếp các cơ sở phân trại, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để các cơ sở có thể đi vào hoạt động ngay sau khi được quyết định.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Phục - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Tuấn

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Phục - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Bộ Công an ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Nghệ An trong quá trình thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về sắp xếp, bố trí các phân trại tạm giam, kho vật chứng. Đồng thời, đồng chí đề nghị Công an tỉnh Nghệ An nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng các quy định của các văn bản pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở giam giữ, công trình giam giữ; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện đúng quy trình, quy định liên quan đến bố trí các phân trại tạm giam khu vực, kho vật chứng khu vực được triển khai xây dựng trong thời gian tới…

Đoàn công tác cùng các đại biểu tham quan hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại Trung tâm thông tin chỉ huy. Ảnh: Phạm Thủy

Đoàn công tác cùng các đại biểu cũng đã tham quan hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh tại Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh.