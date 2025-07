Xây dựng Đảng Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu nhiệm vụ LTS: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn nhiều thách thức, Đảng bộ Công an tỉnh đã và đang nỗ lực đổi mới tư duy lãnh đạo, siết chặt kỷ cương, phát huy tinh thần nêu gương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã có cuộc trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và định hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với lực lượng Công an tỉnh nhà?

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là sự kiện chính trị lớn của toàn lực lượng Công an tỉnh trong bối cảnh đất nước nói chung và tình hình an ninh trật tự nói riêng đang có nhiều biến động, thách thức đan xen. Đại hội không chỉ là dịp để tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, mà quan trọng hơn là đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổ công tác 373 đã trở thành lực lượng chủ công của Công an Nghệ An trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: CANA

Đặc biệt, đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Công an triển khai sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp (tỉnh, xã), không tổ chức công an cấp huyện và sắp xếp Công an cấp xã theo Đề án tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác công an trong tình hình mới; đồng thời tạo động lực, khí thế thi đua mới để toàn lực lượng đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thành công của Đại hội sẽ là bước ngoặt, là nền tảng để lực lượng Công an tỉnh nhà tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phóng viên: Đồng chí hãy cho biết những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong 41 chỉ tiêu cụ thể, có 37 chỉ tiêu đạt và vượt, 03 chỉ tiêu cơ bản đạt; nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác nổi bật hơn, rõ nét hơn, dẫn đầu toàn lực lượng Công an nhân dân.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tiếp tục được thực hiện hiệu quả, an ninh chính trị được giữ vững, không để đột xuất, bất ngờ. Chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhất là đấu tranh hiệu quả với tội phạm nổi lên, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Kìm giữ, làm giảm 26% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với nhiệm kỳ trước, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao (trên 90%).

Công an Nghệ An đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Ảnh: CANA

Đặc biệt, với mục tiêu đưa Nghệ An ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ma túy, Công an Nghệ An đã chủ động ban hành Đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy”, huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc quyết liệt với nhiều cách làm sáng tạo, căn cơ, bài bản, hiệu quả, qua đó đã có 282/412 địa bàn cấp xã (cũ), 06 đơn vị cấp huyện (cũ) sạch về ma túy, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, được Bộ Công an biểu dương và chỉ đạo triển khai nhân rộng trên toàn quốc.

Phát hiện, bắt hơn 6.200 vụ, 6.800 đối tượng, thu giữ 1.500 kg ma túy các loại; 35.500 đối tượng phạm tội về kinh tế, môi trường; khởi tố 93 vụ, 250 bị can liên quan đến tham nhũng, chức vụ… trong đó có nhiều chuyên án, vụ án lớn có tiếng vang. Chỉ đạo thành lập Tổ công tác 373 - “quả đấm thép” trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật gắn với tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, tuần tra vũ trang.

Tổ công tác 373 kiểm tra hành khách đi taxi có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều giải pháp mới, có tính đột phá, sáng tạo (hiện nay đang ứng dụng, triển khai hơn 60 phần mềm, trong đó có nhiều phần mềm được Bộ Công an thông báo nhân rộng). Vì vậy, Công an tỉnh 9 năm liên tục được Bộ Công an xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân, đặc biệt là các trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành và xử lý tất cả hồ sơ trong ngày. (Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ đang tập trung xử lý hồ sơ trực tuyến). Ảnh tư liệu: N.Đ

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là triển khai hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ (03 lần được Chính phủ đánh giá là một trong những địa phương tốp đầu cả nước); công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được quan tâm chỉ đạo; tai nạn giao thông được kìm giữ và giảm cả 03 tiêu chí. Công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp với nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế được các vi phạm, tiêu cực, bảo đảm tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ.

Chú trọng xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, qua đó, đã củng cố, duy trì hiệu quả hơn 3.600 mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có 10 mô hình được Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng toàn quốc; góp phần đưa 108/108 cấp xã (cũ) ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Công an xã hỗ trợ người dân mang vác vật liệu xây nhà. Ảnh tư liệu: Đình Tuân

Luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng với phương châm “khi dân cần, dân khó có Công an”, nhất là đã tốc lực hoàn thành gần 4.000 căn nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh; phối hợp xây dựng, sửa chữa hơn 12.700 nhà tạm, nhà dột nát, là đơn vị luôn tiên phong, đi đầu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có bước chuyển biến rõ nét.

Với quyết tâm chính trị cao, cách thức tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học, khách quan, Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong lực lượng, đảm bảo thực sự “tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều đỉnh cao mũi nhọn, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Công an Nghệ An vinh dự 10 năm liên tục (từ năm 2015 đến nay) được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và ngày 07/02/2024, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng sinh động cho bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành toàn diện của Đảng bộ Công an tỉnh. Đây cũng là nền tảng vững chắc để Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Phóng viên: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An đã xác định những mục tiêu trọng tâm và giải pháp đột phá nào cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, thưa đồng chí?

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, Đại hội đã xác định mục tiêu trọng tâm là: Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 05 đơn vị Công an cấp xã. Ảnh: CANA

Để thực hiện mục tiêu đó, Công an tỉnh Nghệ An xác định một số giải pháp đột phá mang tính chiến lược, đồng bộ và lâu dài, cụ thể như sau:

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để tăng cường công tác tham mưu chiến lược, kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thứ hai, chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo trong triển khai các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực sự là “thanh kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ, giữ ổn định, bình yên địa bàn, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Quyết liệt triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác công an phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn, nhất là chú trọng công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội gắn với đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nổi (hình sự, ma túy, kinh tế...); đẩy mạnh đổi mới các giải pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực (đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy, chữa cháy, quản lý giam giữ...).

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) kiểm tra hệ thống điện tại một công trình. Ảnh tư liệu: Đ.C

Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật vào công tác công an gắn với cải cách hành chính cả trong nội bộ và ngoài xã hội. Công an Nghệ An quyết tâm là đơn vị đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, phục vụ tốt nhất, hiệu quả nhất nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, ưu tiên nguồn lực cho Công an cấp xã, theo đúng phương châm “tỉnh vững mạnh, toàn diện, xã bám cơ sở”, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030, lực lượng Công an các cấp chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tình thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục gương mẫu đi đầu, kiểu mẫu trong công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí..., xây dựng lực lượng Công an Nghệ An vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả, toàn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà, xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.