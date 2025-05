Pháp luật Công an Nghệ An triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an Nghệ An, đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc xây dựng “văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí” được đẩy mạnh với nhiều nội dung, cách làm phù hợp, sát thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhiều nội dung, cách làm phù hợp

Trong những năm qua, Công an Nghệ An đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), tối ưu hóa nguồn lực quốc phòng - an ninh. Trên cơ sở đó, đơn vị đã đề xuất ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, huy động và bố trí hiệu quả các nguồn lực cho công tác đảm bảo ANTT.

Nhiều năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngày càng “bình yên”. Công an Nghệ An 10 năm liên tiếp được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và tháng 3/2024, vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ công trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, Công an Nghệ An triển khai toàn diện các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh kinh tế, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về chức vụ, tham nhũng với phương châm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”. Qua đó, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, thiết thực xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua các cuộc trao đổi, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ảnh: Phạm Thủy

Từ thực tiễn công tác nắm tình hình, Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, đề xuất thu hồi các dự án yếu kém, xử lý các tiêu cực trong giải phóng mặt bằng, bảo vệ thi công các công trình trọng điểm. Công an Nghệ An cũng kịp thời tham mưu tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong đầu tư phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong môi trường đầu tư, thu hút FDI. Nhiều dự án trọng điểm như Khu công nghiệp (KCN) WHA, đường cao tốc Bắc - Nam, KCN VSIP, KCN Hoàng Mai… đã được triển khai hiệu quả; góp phần để Nghệ An liên tiếp lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước trong những năm gần đây.

Sau khi có chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “chống lãng phí”, Công an Nghệ An đã nhanh chóng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh rà soát tổng thể các dự án có dấu hiệu chậm tiến độ, thất thoát, lãng phí. Tháng 10/2024, Công an Nghệ An tham mưu tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra các dự án trọng điểm, khám phá thành công một chuyên án, khởi tố 1 vụ án, 2 bị can về hành vi “giả mạo trong công tác”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để gian lận trong hồ sơ đấu thầu.

Trong giai đoạn 2021-2025, Công an Nghệ An đã phát hiện, khởi tố, điều tra 85 vụ, 305 bị can liên quan đến các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí - nhiều vụ án gây tiếng vang, được dư luận quan tâm. Công an Nghệ An là một trong những công an địa phương đạt kết quả tốp đầu toàn quốc, góp phần răn đe, cảnh tỉnh mạnh mẽ, “xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi hàng nghìn tỷ đồng tài sản thất thoát.

Công an Nghệ An bắt quả tang nhóm 23 đối tượng khai thác trái phép đá trắng với khối lượng lớn tại khu vực núi Phá Cụm, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp vào thời điểm năm 2021. Ảnh: Phạm Thủy

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an Nghệ An còn tiên phong trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, triển khai chuyển đổi số đồng bộ, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo được triển khai đồng bộ: xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; đưa vào sử dụng hơn 60 phần mềm hỗ trợ công tác; đơn giản hóa 92 thủ tục hành chính; thành lập Trung tâm Tham mưu cải cách hành chính; triển khai hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Đề án 06 của Chính phủ... Đây là những mô hình đi đầu cả nước, được Bộ Công an nhân rộng, nhiều địa phương đến học tập kinh nghiệm. Công an Nghệ An liên tiếp 9 năm (2016 - 2024) dẫn đầu toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hướng dẫn người dân lấy số thứ tự chờ làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh tư liệu: N.Đ

Trong nội bộ, việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí cũng được triển khai bài bản, quyết liệt. Từ 2020-2025, Công an Nghệ An tổ chức 51 đợt thanh tra chuyên đề, 60 cuộc kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra tài chính, tài sản tại các đơn vị; đã kịp thời chấn chỉnh sai sót, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm. Công an Nghệ An cũng duy trì hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của nhân dân về tiêu cực, tham nhũng.

Thực hành tiết kiệm còn được triển khai mạnh trong tổ chức bộ máy của ngành. Năm 2025, thực hiện chủ trương của Đảng, Công an Nghệ An triển khai mô hình tổ chức công an địa phương 2 cấp (tỉnh, xã), không tổ chức công an cấp huyện, đồng thời, tiếp nhận thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành khác. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, mô hình mới đang được triển khai đúng hướng, phát huy hiệu quả bước đầu, thể hiện rõ vai trò “vừa chạy, vừa xếp hàng” nhưng vẫn bài bản, chặt chẽ.

Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng sâu rộng, hiệu quả

“ Trong thời gian tới, trước thời cơ và vận hội mới của đất nước, hướng tới kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, Công an Nghệ An – với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống “giặc nội xâm” sẽ tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, tiếp tục xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thiết thực. Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Trong đó, lực lượng Công an Nghệ An sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí; phân công rõ trách nhiệm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật còn bất cập trong các lĩnh vực dễ phát sinh thất thoát như đất đai, đầu tư công, tài sản công…

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, xây dựng văn hóa tiết kiệm trở thành thói quen, nếp sống thường nhật trong lực lượng. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực; biểu dương, bảo vệ người dám đấu tranh, tố giác hành vi lãng phí.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao đổi với Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh về công tác cải cách hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn. Ảnh: P.V

Thứ ba, thúc đẩy cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác, tiết kiệm nguồn lực, thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính và quản lý công việc.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thứ năm, thực hành tiết kiệm trong nội bộ gắn với thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; trọng tâm là quản lý tài sản công, ngân sách, tổ chức bộ máy tinh gọn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.