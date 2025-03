Pháp luật Công an Nghệ An cấp đổi trên 2.000 giấy phép lái xe, phiếu lý lịch tư pháp Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, Công an Nghệ An đã kịp thời ổn định tổ chức, triển khai công việc một cách khoa học, hiệu quả, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người dân.

1.200 trường hợp cấp đổi giấy phép lái xe

Trong những ngày qua, tại Bộ phận Một cửa Phòng CSGT Công an tỉnh luôn trong tình trạng đông đúc người dân đến làm thủ tục cấp đổi GPLX, khiến khu vực này trở thành điểm tiếp nhận công việc bận rộn nhất.

Phòng CSGT Công an tỉnh tăng cường nhân lực để đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Theo Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng - Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ, đơn vị đã chỉ đạo Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai công việc một cách khoa học, hiệu quả, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

“ Với phương châm "phục vụ nhân dân là ưu tiên hàng đầu", toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt tinh thần "hết việc, không hết giờ", đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp đổi GPLX, không để ngắt quãng, gián đoạn.

Thực tế, để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo không gián đoạn trong quá trình bàn giao, tiếp nhận, trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp GPLX cho các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và máy móc cũng được triển khai kỹ lưỡng.

Trong những ngày đầu, cùng với sự hỗ trợ của cán bộ thuộc Sở Giao thông vận tải nhằm đảm bảo công tác tiếp nhận cấp đổi GPLX diễn ra thuận lợi. Phòng CSGT đã kịp thời tăng cường nhân lực, điều động thêm cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo công tác tiếp nhận và phục vụ người dân. Mỗi bước trong quy trình, từ việc hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, tiếp nhận hồ sơ, cho đến việc đóng phí, đều có sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ Cảnh sát giao thông, giúp quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh hướng dẫn người dân thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Anh Nguyễn Quang Giáp, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, chia sẻ: “Khi chuẩn bị lên làm thủ tục, tôi khá lo lắng về việc phải chờ đợi lâu do số lượng người dân đông. Tuy nhiên, thực tế, tôi được các cán bộ CSGT hướng dẫn rất tận tình, chu đáo. Các bước thực hiện nhanh chóng, không có sự phiền hà, tôi không phải chờ đợi lâu”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Lan, một người dân vừa hoàn tất thủ tục cấp đổi GPLX cũng cho biết: “Dù lượng người đến làm thủ tục tại Bộ phận Một cửa Phòng CSGT Công an tỉnh khá đông, nhưng tôi thấy quy trình làm việc khá thuận lợi. Ngoài việc tiếp nhận trực tiếp, Phòng CSGT còn bố trí các cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện các bước cấp, đổi GPLX qua hình thức trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự đông đúc".

Theo kết quả tổng hợp, từ ngày 1/3 đến nay, Bộ phận Một cửa Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiếp nhận và xử lý tổng cộng 1.202 hồ sơ cấp đổi GPLX, trong đó có 811 trường hợp thực hiện trực tiếp và 391 trường hợp qua hình thức trực tuyến.

Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng và bố trí thêm các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi GPLX trên địa bàn để phục vụ người dân tốt hơn.

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp nhanh gọn

Tương tự, tại Bộ phận Một cửa Công an tỉnh những ngày qua có khá đông người dân đến giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh với sự chủ động trong công tác tiếp nhận, đã nhanh chóng triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân với thủ tục nhanh gọn, đúng quy định, đảm bảo không có sự gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Chỉ sau vài phút, nhờ sự hỗ trợ tận tình từ cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, chị Ngô Thị Oanh, đến từ huyện Quỳ Hợp, đã hoàn tất thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên phần mềm VNeID. Chị Oanh chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với quy trình làm việc tại đây. Các cán bộ hướng dẫn rất chu đáo, thủ tục nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu".

Người dân làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Bộ phận Một cửa Công an tỉnh. Ảnh: Trọng Tuấn

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, cơ quan Công an tỉnh đảm nhận toàn bộ quy trình từ tiếp nhận yêu cầu của công dân đến việc tiến hành xác minh, loại bỏ các khâu trung gian. Quy trình xác minh và cấp lý lịch tư pháp được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả.

Từ ngày 1/3 đến nay, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 1.226 hồ sơ thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong đó trực tiếp 564 hồ sơ, trực tuyến 662 hồ sơ.

Theo Thượng tá Đặng Thị Bích Thủy - Phó trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã chủ động nghiên cứu và tham mưu xây dựng phương án tiếp nhận, đồng thời, đề xuất các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Phòng đã chủ động phân công cán bộ, chiến sĩ tiếp cận công tác một cách kịp thời, đảm bảo hoạt động diễn ra ổn định, thông suốt, nhằm phục vụ thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết thủ tục.

Hiện nay, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp qua 4 hình thức. Ngoài việc trực tiếp đến Bộ phận Một cửa Công an tỉnh, người dân có thể thực hiện thủ tục qua ứng dụng VNeID, Cổng dịch vụ công và dịch vụ Bưu chính. Tuy nhiên, theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Với hình thức này, người dân ở đâu thì vẫn theo dõi được tiến độ xử lý cũng như kết quả quá trình xử lý hồ sơ. Trong trường hợp nếu muốn có bản giấy thì có thể đăng ký, phiếu lý lịch tư pháp sẽ được gửi về tận nhà, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho công dân.