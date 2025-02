Pháp luật

Chuyển giao nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an Nghệ An Từ ngày 01/03/2025, Sở Tư pháp kết thúc thực hiện nhiệm vụ, chuyển giao nguyên trạng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu Lý lịch tư pháp sang Công an tỉnh.

Thực hiện Công văn số 454/BTP-TCCB ngày 24/01/2025 của Bộ Tư pháp về chuyển giao nhiệm vụ lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh; Kế hoạch số 66/KH-BCA ngày 11/02/2025 của Bộ Công an, về việc tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp về Bộ Công an; Công văn số 878/UBND-TH ngày 10/02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ Lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp sang Công an tỉnh, kể từ ngày 01/03/2025, Sở Tư pháp kết thúc thực hiện nhiệm vụ, chuyển giao nguyên trạng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu Lý lịch tư pháp sang Công an tỉnh.

Sở Tư pháp trân trọng thông báo để người dân, cơ quan, tổ chức được biết.