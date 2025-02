Thời sự Lễ chuyển giao, tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành về Công an Nghệ An Sáng 27/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành về Công an Nghệ An.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận tại buổi lễ. Ảnh: Vương Linh

Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND thành phố Vinh, UBND huyện Kỳ Sơn, UBND huyện Quế Phong, Cảng hàng không Quốc tế Vinh, VNPT Nghệ An.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong thời gian qua, cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, quyết liệt các biện pháp để phục vụ nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Với tinh thần khẩn trương, “vừa chạy, vừa xếp hàng”, Công an tỉnh đã gấp rút triển khai toàn diện các phần việc để thực hiện chủ trương tổ chức mô hình công an địa phương 2 cấp (tỉnh, xã), không tổ chức mô hình công an cấp huyện (có hiệu lực từ ngày 01/3/2025).

Ngay sau khi nhận được chủ trương của cấp trên về tinh gọn, tổ chức bộ máy, trong đó chuyển giao 5 chức năng, nhiệm vụ về Công an tỉnh: Tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng hàng không Quốc tế Vinh; Quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thông tin mạng; Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; Quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Công an tỉnh đã chủ động báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin chủ trương chỉ đạo.

Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ. Ảnh: Vương Linh

Với mục tiêu không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến chất lượng công tác, việc phục vụ nhân dân, Công an tỉnh đã tổ chức trong nội bộ nhiều cuộc họp, làm việc để quán triệt, thống nhất về nhận thức, hành động; thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp khảo sát và làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức bộ máy, quy trình vận hành…, phục vụ tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ mới; phân công các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh theo lĩnh vực phụ trách trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, khẩn trương của Công an tỉnh và các sở, ngành trong quá trình thực hiện, góp phần cùng hệ thống chính trị toàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh - đơn vị được chuyển giao chức năng, nhiệm vụ phải quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời các nhiệm vụ công tác; đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên khẩn trương tiếp cận công việc, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng thực hiện nhiệm vụ để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm bố trí, thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định đối với số cán bộ được lực lượng Công an nhân dân tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cán bộ làm việc, phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Đối với các sở, ngành có chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh để hỗ trợ về mặt chuyên môn đối với các lĩnh vực được chuyển giao, nhất là trong giai đoạn ban đầu; bảo đảm các hoạt động diễn ra bình thường, hiệu quả, không để ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động chung. Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ để tham mưu phương án bố trí vị trí việc làm, chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động bảo đảm thận trọng, khách quan, phù hợp, đúng quy định.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Linh

Đối với cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xác định rõ tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và các ngành, các cấp trong thực hiện chủ trương của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận tại Lễ ký kết bàn giao, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Lễ ký kết hôm nay đánh dấu bước chuyển giao cơ bản giữa Công an tỉnh với các sở, ngành. Tuy nhiên, bước đầu sau khi chuyển giao, việc vận hành, đi vào hoạt động sẽ không tránh khỏi những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn trong giai đoạn đầu chuyển giao nhiệm vụ để các đơn vị chức năng Công an tỉnh đi vào vận hành thuận lợi, không làm gián đoạn hoạt động bình thường, đảm bảo hiệu quả công tác phải bằng hoặc tốt hơn so với trước đây, phục vụ yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cá nhân, doanh nghiệp. Tập trung phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến hồ sơ các vụ việc đã thống nhất phương án giải quyết và chuyển giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tại lễ bàn giao chức năng, nhiệm vụ. Ảnh: Vương Linh

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ các phòng chức năng Công an tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới phải xác định đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng. Chủ trương chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ các sở, ngành về Công an tỉnh thể hiện sự tin cậy, giao nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an các cấp.

Đồng thời, đây cũng là giai đoạn “bước ngoặt” đặt ra trách nhiệm, thách thức rất lớn đòi hỏi lực lượng Công an phải hết sức chủ động, quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an “quyết tâm làm và đã làm là phải đến nơi, đến chốn”. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ các phòng chức năng Công an tỉnh phải luôn xác định “chưa hết việc là chưa hết giờ, xuyên đêm, xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ”, nhanh chóng tiếp cận công việc, học hỏi, hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Sau lễ ký kết bàn giao, từ ngày 01/3/2025, 5 chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao cho lực lượng Công an chính thức đi vào vận hành, hoạt động theo mô hình tổ chức mới.