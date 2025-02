Thời sự Công an Nghệ An quán triệt, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Công an tỉnh và Công an cơ sở Sáng 18/2, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Công an tỉnh và Công an cơ sở.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các huyện, thành, thị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồ Hưng

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và phương án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp các lĩnh vực công tác của các phòng Công an tỉnh, Công an cấp xã khi không tổ chức Công an cấp huyện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An nhằm triển khai quyết liệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công an tỉnh bàn giao phương tiện chuyên dụng cho Công an xã, phường, thị trấn, góp phần bảo đảm ANTT cơ sở. Ảnh tư liệu: Hồng Hạnh

Hội nghị đã quán triệt nội dung cơ bản về các lĩnh vực công tác khi không tổ chức Công an cấp huyện và việc tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực về lực lượng Công an nhân dân như: Lĩnh vực hoàn thiện thể chế, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tham mưu, hậu cần, y tế, tài chính, tài sản, thanh tra, kiểm tra...; lĩnh vực công tác an ninh, nghiệp vụ cơ bản an ninh và công tác hồ sơ nghiệp vụ...; việc tiếp nhận và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không, quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng, quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp; lĩnh vực công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; việc tiếp nhận và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý hành chính về trật tự xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin...; việc tiếp nhận và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; lĩnh vực thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Hồ Hưng

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới khi không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực về lực lượng Công an nhân dân là cuộc cách mạng về tổ chức để bộ máy lực lượng Công an nhân dân thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; do vậy, phải được tiến hành hết sức khẩn trương, chặt chẽ, theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”.

Để thực hiện hiệu quả, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt một số nội dung cơ bản Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, chức năng, nhiệm vụ, hậu cần tài chính, chính trị tư tưởng, việc thực hiện chế độ chính sách… Trong đó, cần đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, bảo đảm việc đánh giá cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch để bố trí sắp xếp phù hợp, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác.

Liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Giám đốc biểu dương và ghi nhận các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Công an Trung ương, nhất là các đồng chí đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ để tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phấn đấu và thuận lợi cho Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh trong sắp xếp công tác cán bộ.

Về công tác tiếp nhận, bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản cần bảo đảm đầy đủ, đúng quy định. Đối với các nhiệm vụ mới được tiếp nhận từ các đơn vị khác sẽ tiếp tục kế thừa và thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định của pháp luật, đặc biệt không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến chất lượng công tác, phục vụ nhân dân…