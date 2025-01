Pháp luật Công an Nghệ An: Tự hào với truyền thống, xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, năm 2024 Công an Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, mang lại nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tác giả: Đặng Cường - Phan Tuyết | Kỹ thuật: Diệp Thanh

Ngày xuất bản: 29/1/2025

Dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, năm 2024 Công an Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, mang lại nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác

Năm 2024, Công an Nghệ An kiên định thực hiện khẩu hiệu hành động "Xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ". Lực lượng đã chủ động tham mưu, ban hành nhiều văn bản chiến lược, sáng tạo, bám sát thực tiễn, huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh biên giới, miền núi, dân tộc và giải quyết ổn định các vấn đề an ninh tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư) trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an Nghệ An. Ảnh: CANA

Trong năm qua, Nghệ An tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội lớn với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, khách quốc tế và đông đảo nhân dân. Công an Nghệ An, với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, đã xuất sắc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo, mục tiêu trọng yếu và các sự kiện quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giảm 23,6% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, phá 100% các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Hàng loạt chuyên án lớn được phá thành công, không để hình thành tội phạm có tổ chức kiểu “xã hội đen".

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giới thiệu cho đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ngành về hệ thống hơn 600 camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đặt tại Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh (ảnh trên). Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn (ảnh dưới). Ảnh: CANA



Nhằm đưa Nghệ An ra khỏi danh sách địa bàn phức tạp về ma túy sớm nhất, năm 2024, Công an Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp. Đến nay, đã nhân rộng mô hình tại 284 xã và 7 huyện đạt tiêu chí sạch về ma túy. Đặc biệt, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án chiến lược “Thành phố Vinh sạch về ma túy” – bước ngoặt quan trọng tạo sự lan tỏa, góp phần thay đổi toàn diện tình hình trật tự, an toàn xã hội trên toàn tỉnh và riêng tại TP. Vinh. Kết quả, năm 2024, đã triệt xóa hơn 50 đường dây lớn, phát hiện, bắt giữ gần 950 vụ, 1.250 đối tượng, thu giữ khối lượng ma túy lớn, bao gồm hơn 30 kg heroin, 25 kg ma túy tổng hợp, gần 500.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 20 kg ma túy đá, 37 kg cần sa.

Ngoài ra, công tác đấu tranh tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường được chỉ đạo quyết liệt với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý 1 vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” xử lý trên 4.000 vụ việc, hơn 4.500 đối tượng, thu giữ tang vật trị giá hơn 60 tỷ đồng.

Công an Nghệ An nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: CANA

Xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tận tụy, gần gũi với Nhân dân

Năm 2024, Công an Nghệ An tiếp tục duy trì vị trí tiên phong trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của lực lượng Công an nhân dân và của tỉnh. Với các giải pháp đột phá và các mô hình kiểu mẫu tại các đơn vị, địa phương như phòng tiếp dân, phòng trực ban, phòng văn thư, được Bộ Công an khảo sát và nhân rộng toàn quốc.

Bên cạnh đó, đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực Đề án số 06/CP. Công an tỉnh thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chuyển đổi số và CCHC, được Thủ tướng Chính phủ biểu dương là một trong những địa phương tiêu biểu trên cả nước về cách triển khai sáng tạo Đề án.

Tổ công tác 373 đã trở thành lực lượng chủ công của Công an Nghệ An trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm (ảnh trên). Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ảnh dưới). Ảnh: CANA

Công an Nghệ An cũng chú trọng công tác bảo đảm ATGT và PCCC, CNCH. Công tác phòng, chống tai nạn giao thông đạt hiệu quả, giảm số vụ so với năm 2023. Công an tỉnh tổ chức thành công diễn tập phương án chữa cháy, CNCH cấp tỉnh tại Khu Công nghiệp VSIP và giành giải Nhất toàn đoàn tại vòng thi khu vực III tổ chức tại tỉnh Bình Định.

Một trong những dấu ấn nổi bật của năm 2024 là hoạt động của Tổ 373, với gần 10.500 lượt tuần tra và hơn 35.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện, xử lý gần 320 vụ, 540 đối tượng, đồng thời, xử lý gần 7.500 trường hợp vi phạm ATGT. Đồng thời, chú trọng phát huy sức mạnh của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Các mô hình như “Giáo xứ, giáo họ bình yên,” “24h trải nghiệm” được Bộ Công an và chính quyền biểu dương, nhân rộng toàn quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tiếp nhận ủng hộ, trao Giấy chứng nhận tấm lòng nhân ái vì cộng đồng, tặng hoa tri ân Công an tỉnh Nghệ An đã ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Ất Tỵ 2025". Ảnh: CANA

Đặc biệt, trong năm 2024, Công an Nghệ An đã tham mưu và chuẩn bị các điều kiện tổ chức đồng loạt Lễ ra mắt và diễu hành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở cấp tỉnh và 20 huyện, thị. Sự kiện này đã tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và tạo dấu ấn đậm nét về kết quả triển khai của Công an tỉnh.

Ngoài công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an Nghệ An còn làm tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện và đền ơn đáp nghĩa. Đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, quyên góp ủng hộ Chương trình “Tết Vì người nghèo” với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng. Đặc biệt, quyên góp hơn 4 tỷ đồng, hỗ trợ kịp thời Công an và Nhân dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Công an Nghệ An đạt thành tích cao trong các cuộc thi, hội thi, hội thao, liên hoan phát thanh- truyền hình do Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An tổ chức (ảnh trên). Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Công an tỉnh đảm nhận chăm sóc đỡ đầu (ảnh dưới). Ảnh: CANA

Trong năm 2024, Công an Nghệ An đã đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi, hội thi, hội thao, và liên hoan do Trung ương, Bộ Công an và tỉnh tổ chức. Với những thành tích xuất sắc này, Công an Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế của mình, khi đã 10 năm liên tiếp được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và 9 năm liền đứng đầu về chỉ số CCHC trong toàn lực lượng CAND. Trong năm qua, 596 tập thể và 1.562 cá nhân đã được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng Công an Nghệ An danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Tự hào kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, năm 2025, trước thềm đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị - xã hội lớn, toàn thể Đảng bộ, lực lượng Công an Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm cao độ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Với ý chí kiên cường, đơn vị sẽ tiếp tục ghi dấu ấn mới với những thành tích và chiến công xuất sắc, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, là “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.