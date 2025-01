Thời sự Công an Nghệ An tặng ô tô cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Ngày 21/01, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao xe ô tô cứu thương tặng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Quang Thanh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; Nguyễn Hoài An - Bí thư Huyện ủy Con Cuông; Lô Văn Thao - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cùng đông đảo cán bộ, nhân viên y tế, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao biểu trưng tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam. Ảnh: Phạm Thuỷ

Huyện Con Cuông là địa bàn vùng núi, rẻo cao, xa trung tâm, điều kiện vật chất, cơ sở hạ tầng đặc biệt khó khăn. Đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Con Cuông, nhất là vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân, Công an tỉnh đã báo cáo và được Bộ Công an trang cấp 01 xe cứu thương để trao tặng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An – là bệnh viện khu vực điều trị cho bệnh nhân các huyện vùng cao phía Tây Nam của tỉnh và các bệnh nhân của tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào).

Các đại biểu kiểm tra trang thiết bị trên xe cứu thương. Ảnh: Vương Linh

Tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh đã trao xe cứu thương cùng đầy đủ trang thiết bị hiện đại, phục vụ việc cứu, chữa bệnh nhân theo tiêu chuẩn tặng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Đây là xe cứu thương thứ 4 do Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An trao tặng các cơ sở y tế trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh chia sẻ, đây là loại xe được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, phù hợp với điều kiện địa hình và các tiêu chí kỹ thuật về môi trường tại Việt Nam. Giám đốc Công an tỉnh mong muốn chiếc xe cứu thương sẽ góp phần đắc lực cho Bệnh viện trong việc hỗ trợ cấp cứu kịp thời, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là bệnh nhân nặng, phải chuyển tuyến.

Các đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh và Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế trao quà tặng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam. Ảnh: Phạm Thuỷ

Bác sĩ Lê Xuân Hồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Công an tỉnh Nghệ An đã dành cho địa phương. Đây là món quà đặc biệt ý nghĩa, góp phần giúp đơn vị phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh và vận chuyển cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhân. Đồng thời, cam kết bảo quản và sử dụng xe cứu thương được trao tặng đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao nhiều món quà ý nghĩa tới cán bộ, nhân viên y tế, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam nhân dịp Tết đến, Xuân về.