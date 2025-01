Thời sự Công an Nghệ An trao thưởng thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong 15 ngày tiếp theo đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chủ trì buổi lễ trao thưởng vào chiều ngày 20/1 có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng tham dự có Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 30/12/2024 - 13/01/2025, Công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ trao thưởng. Ảnh: Trọng Tuấn

Cụ thể, trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đã điều tra, khám phá 48 vụ; bắt giữ, xử lý 163 đối tượng. Về tội phạm ma túy, phát hiện, bắt giữ 71 vụ, 101 đối tượng; thu 35,2 kg ma túy đá, 1,5kg heroin, 1.749 viên ma túy tổng hợp. Điển hình, ngày 09/01/2025, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp Công an các huyện Thanh Chương, Đô Lương bắt 02 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 35 kg ma túy tổng hợp và 4 bánh hêrôin.

Về đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo, bắt 160 vụ, 209 đối tượng; thu 1,6 tấn pháo. Điển hình, ngày 30/12/2024, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), thu 148kg pháo nổ các loại.

Về đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện, bắt 20 vụ, 139 đối tượng phạm tội đánh bạc, làm rõ số tiền đánh bạc hàng chục tỷ đồng. Điển hình, ngày 30/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, bắt 9 đối tượng đánh bạc (lô đề) qua mạng, chứng minh giao dịch 1 ngày hơn 1 tỷ đồng, ước tính giao dịch từ đầu tháng 6/2024 đến khi bị bắt giữ hơn 50 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao phần thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng chiến công xuất sắc của Công an các đơn vị, địa phương. Kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động nắm, phát hiện, đánh giá sát tình hình để tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm một cách quyết liệt, đồng bộ; tiếp tục khám phá, điều tra các vụ án, chuyên án, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần bảo vệ cho Nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, an toàn và hạnh phúc.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống pháo, nhất là tình trạng đốt pháo nổ trái phép trong đêm Giao thừa. Tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, chủ động phương án triển khai lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc tại Nghệ An trong dịp Tết và các lễ hội đầu Xuân.