Thời sự Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 khánh thành cùng các công trình trọng điểm trên cả nước Sáng 19/8, tại tỉnh Nghệ An đã long trọng diễn ra Lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2.

Đây là 1 trong 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng được Chính phủ tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt vào sáng nay để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu tới dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

Tham dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Tham dự sự kiện tại các điểm cầu có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Quang cảnh tại điểm cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Cách đây 15 năm, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thành lập chỉ với quy mô 50 giường bệnh, 50 biên chế, cơ sở vật chất còn rất khó khăn. Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu với tổng mức đầu tư 1.689 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 430 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 1.259 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh, hệ thống trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế đã được triển khai và hoàn thành với tinh thần khẩn trương, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và vượt tiến độ theo yêu cầu.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có tổng mức đầu tư 1.689 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 430 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 1.259 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Đến nay, Bệnh viên đã khẳng định được vai trò là Bệnh viện tuyến cuối - Tuyến chuyên khoa sâu về ung bướu của khu vực Bắc Trung Bộ, với trên 85% kỹ thuật ngang tầm tuyến Trung ương, gần 500 đề tài nghiên cứu khoa học, 21 giải thưởng sáng tạo khoa học, đội ngũ y, bác sĩ giàu y đức, sáng y thuật, có nhiều biện pháp, kỹ thuật mới áp dụng trong khám chữa bệnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định: Dự án không chỉ là sự tăng cường cơ sở vật chất, quy mô giường bệnh mà quan trọng hơn là nâng tầm hoạt động, mở rộng các lĩnh vực điều trị, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, giảm áp lực bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị của người bệnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

“Nằm trong chuỗi sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của cả nước, tổ chức khánh thành Công trình xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, giai đoạn 2 là minh chứng sống động về sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh Nghệ An nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử được xác lập từ lúc khai sinh “phụng sự nhân dân, vì nhân dân”, mà cụ thể là vì sức khỏe cộng đồng, của Nhân dân; sự kiện quan trọng này sẽ tạo thế và lực mới để chúng ta cùng vững tin bước vào kỷ nguyên mới “giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và thịnh vượng”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương đã luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao vì sự nghiệp phát triển của ngành y nói riêng và sự nghiệp xây dựng Việt Nam hùng cường nói chung, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân và kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí trong thời gian tới.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

