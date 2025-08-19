Thời sự 80 năm: Khí thế dựng xây, kỳ tích nối dài Từ dòng điện đầu tiên phát ra ở Thủy điện Hòa Bình, đến tiếng reo mừng khi đường dây 500 kV Bắc - Nam hoàn tất và bước chân trải dài trên đường Hồ Chí Minh, mỗi công trình đều là minh chứng rằng ý chí dân tộc có thể hóa giải mọi giới hạn.

Công trình thủy điện Hòa Bình công suất lớn nhất Đông Nam Á thế kỷ XX, có 4 nhiệm vụ, trong đó điều tiết chống lũ đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và cung cấp điện được cho là trọng yếu. Ảnh: VGP

Sáng nay (19/8) khí thế ấy tiếp tục được nhân lên khi 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt khánh thành, khởi công để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, truyền đi thông điệp mạnh mẽ trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường.

Trên dòng sông Đà hung dữ, thủy điện Hòa Bình sừng sững như một chứng nhân của ý chí con người Việt Nam trong thời kỳ gian khó. Khi công trình khởi công năm 1979, đất nước mới chỉ vừa gượng dậy sau chiến tranh, kinh tế kiệt quệ, thiếu điện trầm trọng.

Chuyên gia Liên Xô (cũ) và kỹ sư Việt Nam trên công trình thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Sputnik

Với sự giúp đỡ của Liên Xô, hàng vạn kỹ sư, công nhân đã ngày đêm bám công trường, chế ngự con sông dữ, đưa từng khối bê tông, từng tuabin vào vị trí tạo nên nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á trong suốt nhiều thập niên, với công suất 1.920 MW và sản lượng 8,16 tỷ kWh/năm, trước khi vị trí ấy được trao lại cho Thủy điện Sơn La vào năm 2012.

Từ thành công của Thủy điện Hòa Bình, Việt Nam bước vào một thách thức mới để đưa nguồn điện từ Bắc vào Nam nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện ở miền Trung và Nam Bộ.

Năm 1992, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 được khởi công. Chỉ trong 2 năm, hơn 1.487 km đường dây đã vượt núi, băng rừng, qua đèo Hải Vân hiểm trở, nối liền hai miền điện lực.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt với các kỹ sư, công nhân ngành điện. Ảnh tư liệu gia đình Thủ tướng

Nhiều người gọi đây là “kỳ tích thế kỷ XX” không chỉ ở quy mô kỹ thuật mà nó còn được hoàn thành trong thời gian kỷ lục, trong điều kiện công nghệ và vật chất còn hạn chế. Khi dòng điện từ miền Bắc vào đến miền Nam, cũng là lúc một bước ngoặt kinh tế - xã hội mở ra: Các công xưởng, nhà máy hoạt động ổn định hơn, sản xuất không còn gián đoạn, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Nếu Thủy điện Hòa Bình và đường dây 500 kV là những thành tựu mang tính chiến lược về năng lượng thì đường Hồ Chí Minh là dấu ấn chiến lược về giao thông.

Đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 mở đầu cho hiện đại hóa hệ thống truyền tải quốc gia. Ảnh: EVN

Khởi công năm 2000, tuyến đường này kéo dài từ Pác Bó (Cao Bằng) tới Đất Mũi (Cà Mau), dài hơn 3.180 km. Đây là trục dọc thứ hai của đất nước, song song với Quốc lộ 1A, mở lối cho các vùng miền núi, biên giới, Tây Nguyên vươn lên phát triển.

Trên những cung đường qua Trường Sơn hùng vĩ, ký ức về tuyến vận tải huyền thoại thời chiến vẫn song hành cùng nhịp sống mới. Giữa đại ngàn, từng đoàn xe chở hàng hóa, nông sản, vật liệu… nối nhau xuôi ngược, đưa sức sống kinh tế lan tỏa khắp miền.

Đường Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng của tinh thần “mở đường mà tiến” trong thời bình, là bước đi chiến lược để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, gắn kết không gian kinh tế - xã hội của cả nước.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua cột mốc số 0 tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Thủy điện Hòa Bình, đường dây 500 kV Bắc - Nam và đường Hồ Chí Minh đã trở thành những công trình biểu tượng, là 3 trong số 8 công trình tiêu biểu của đất nước từ sau năm 1975 được vinh danh năm 2018 qua cuộc bầu chọn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Mỗi công trình đều xuất phát từ nhu cầu cấp bách nhưng đã vượt lên khỏi tính cấp thời để trở thành nền tảng lâu dài cho tương lai.

Năm 2025, mùa Thu kỷ niệm 80 năm độc lập, Việt Nam mở ra một dấu mốc đặc biệt: Từ ký ức vàng son của lịch sử, đất nước tiếp tục bước tới bằng những công trình mới mang tầm vóc thời đại. Thực hiện Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 7/8/2025 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, 250 dự án và công trình quy mô lớn sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành trên khắp mọi miền.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tại phường Vinh Hưng là 1 trong 80 điểm cầu được Thủ tướng Chính phủ chọn để truyền hình trực tiếp tại Lễ Khánh thành, khởi công ngày 19/8. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) tại phường Vinh Hưng, Nghệ An là 1 trong 80 điểm cầu được Thủ tướng Chính phủ chọn để truyền hình trực tiếp, 1 trong 34 điểm cầu có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và là 1 trong 9 điểm cầu có đại diện lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân phát biểu.

Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân không chỉ tại Nghệ An mà còn khu vực Bắc Trung bộ.

Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, Người không chỉ chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn mở ra một thời đại mới, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam trên con đường tự do, độc lập và phát triển bền vững.

80 năm kể từ ngày Quốc khánh, lời của Người vẫn vang vọng, là ngọn đèn soi sáng dẫn lối cho hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Từ một quốc gia từng chìm sâu trong cảnh nông nghiệp lạc hậu, nghèo đói, cùng những hậu quả nặng nề của chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vươn mình mạnh mẽ để trở thành một nền kinh tế năng động, hiện đại với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt, khẳng định vị thế ngày càng lớn trên trường quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Hình ảnh hàng trăm công trình mới được khánh thành và khởi công đồng loạt trên khắp mọi miền đất nước kỷ niệm 80 năm độc lập không chỉ là minh chứng sinh động cho sự phát triển toàn diện của quốc gia, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự kiên định, bền bỉ của dân tộc trên con đường tiến lên hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng; là lời hiệu triệu toàn dân nuôi dưỡng khát vọng vươn tới đỉnh cao mới, chung sức gìn giữ và phát huy thành quả của bao thế hệ; là biểu tượng của tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Sự kiện này cũng nhấn mạnh thông điệp: Thế hệ hôm nay là người tiếp nối nhưng cũng là người mở đường. Tinh thần chinh phục sông Đà, băng qua Trường Sơn, nối liền mạch điện Bắc - Nam hiện diện trên mọi công trình.

Bởi nhìn lại những kỳ tích hạ tầng của quá khứ cho thấy, mọi công trình lớn đều bắt đầu từ một quyết định dũng cảm. Không có quyết tâm sẽ không có khởi công; không có đồng lòng sẽ không có khánh thành; không có tầm nhìn sẽ không có công trình trường tồn.

Từ mùa Thu năm 1945 đến nay, Việt Nam đã trải qua muôn vàn thử thách cam go nhưng chưa bao giờ lùi bước. Lễ khởi công, khánh thành hàng trăm công trình vào đúng ngày 19/8/2025 là cách tri ân quá khứ, sống trọn với hiện tại và chủ động mở đường vào tương lai.