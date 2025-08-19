Văn hóa Hôm nay 19/8: Việt Nam biến mình thành đại công trường với 250 dự án khởi công và khánh thành Hôm nay ngày 19/8/2025, Việt Nam đang biến thành đại công trường với lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 250 dự án, công trình, trải dài trên 34 tỉnh, thành

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chính phủ sẽ tổ chức lễ khởi công và khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án trên cả nước vào sáng ngày 19/8. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại 80 điểm cầu trên khắp các tỉnh thành.

Tổng vốn đầu tư cho các dự án này lên tới 1,28 triệu tỷ đồng, bao gồm 89 công trình khánh thành và 161 dự án khởi công mới. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, y tế, giáo dục và nông nghiệp.

Hạng mục Chi tiết Số lượng dự án 250 dự án (89 khánh thành + 161 khởi công) Tổng vốn đầu tư ~1,28 triệu tỉ đồng Lĩnh vực chính Giao thông: 59 dự án

Dân dụng - đô thị: 44 dự án

Công nghiệp: 57 dự án

Hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án

Nhà ở xã hội: 22 dự án

Nông nghiệp & nông thôn: 6 dự án

Văn hóa – thể thao: 3 dự án

Giáo dục: 12 dự án

Y tế: 10 dự án

Quốc phòng: 1 dự án Điểm cầu kết nối 80 điểm cầu toàn quốc, trung tâm tại Hà Nội Những công trình nổi bật Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Viettel R&D, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Nhà máy điện gió Hải Anh, Cầu Rạch Miễu 2 Ý nghĩa chính Tăng trưởng kinh tế, cải thiện hạ tầng, biểu tượng tự lực tự cường giữa kỷ niệm Quốc khánh

Các dự án này dự kiến sẽ đóng góp hơn 18% GDP trong năm 2025 và trên 20% trong những năm tiếp theo. Trong tổng số vốn đầu tư, ngân sách nhà nước chiếm 37% (478.000 tỷ đồng) cho 129 dự án, phần còn lại là vốn từ các nguồn khác.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong số các dự án có 8 công trình trọng điểm quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Các công trình sử dụng vốn ngân sách sẽ tạo nền tảng hạ tầng quan trọng, thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Những công trình tiêu biểu

Một số dự án nổi bật bao gồm Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội) của Vingroup - công trình có kiến trúc phức tạp với kết cấu thép siêu trường, siêu trọng, được hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel với vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu.

Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với quy mô 1.000 giường bệnh và vốn đầu tư 1.259 tỷ đồng sẽ được khánh thành. Lĩnh vực năng lượng có Nhà máy điện gió Hải Anh trị giá 1.565 tỷ đồng.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long là minh chứng cho sự tiến bộ của ngành xây dựng Việt Nam. Khác với trước đây phải thuê tư vấn nước ngoài, công trình này hoàn toàn do các đơn vị Việt Nam thiết kế và thi công, hoàn thành sớm 4 tháng so với kế hoạch.

Thời gian và địa điểm tổ chức

Lễ khởi công và khánh thành sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 9 giờ sáng ngày 19/8. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), cùng với các điểm cầu quan trọng khác tại Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, TP.HCM và nhiều địa phương khác.

Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc mà còn thể hiện quyết tâm phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.