Danh sách 80 điểm cầu trực tiếp tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Quốc Duẩn 19/08/2025 05:30

Danh sách 80 điểm cầu trực tiếp tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngày 14/8/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 136/CĐ-TTg về việc tổ chức lễ khánh thành và khởi công các dự án, công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đây là sự kiện có quy mô toàn quốc với tổng cộng 250 dự án, công trình được triển khai, kết nối qua 80 điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến.

Trong số đó, có 34 điểm cầu có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Ngoài ra, tại 9 điểm cầu, đại diện Chính phủ, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân sẽ cùng tham gia phát biểu.

Thành phố Hà Nội: Khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Điểm cầu trung tâm) thuộc lĩnh vực văn hóa.

Thành phố Hà Nội: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Tỉnh Bắc Ninh: Khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc lĩnh vực giao thông.

Tỉnh Ninh Bình: Khởi công khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn, phục vụ cho Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Tỉnh Nghệ An: Khánh thành Dự án xây dụng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thuộc lĩnh vực y tế.

Tỉnh Quảng Trị: Khánh thành Dụ án Nhà máy điện gió Hải Anh thuộc lĩnh vực công nghiệp.

Thành phổ Hồ Chí Minh: Khánh thành công trình Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina (HD Bank) thuộc lĩnh vực tải chính, ngân hằng.

Tỉnh Đồng Tháp: Khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 thuộc lĩnh vực giao thông.

Tỉnh Cà Mau: Khởi công 3 công trình, dự án (Dụ án đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước; Dự án đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai; Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai) do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư thuộc lĩnh vực giao thông.

