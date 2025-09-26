Thời sự Tạo xung lực mới, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước Sáng 26/9, tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát biểu phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030.

Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn lời phát động của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước tỉnh năm 2025. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An đã triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả; đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chất lượng công tác thi đua khen thưởng ngày càng nâng cao, trở thành động lực để động viên tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong sản xuất, công tác, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Những thành tựu to lớn mà chúng ta nỗ lực phấn đấu và đạt được là kết quả của phong trào thi đua yêu nước được kế thừa, hun đúc và phát triển qua các thời kỳ cách mạng; là sự hội tụ, kết tinh những nhân tố tiêu biểu xuất sắc của các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà.

Giai đoạn lịch sử mới, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, tỉnh Nghệ An đứng trước nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng còn nhiều khó khăn và thử thách. Hơn lúc nào hết toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò trách nhiệm, tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và thực hiện hiệu quả để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là một phương thức lãnh đạo của Đảng, một công cụ quản lý, điều hành và là động lực để xây dựng con người mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua và hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị hệ sinh thái rừng, biển, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững; tạo nền tảng vững chắc cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, Phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm

Các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần thi đua triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, giao việc cần: Rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành.

Đặc biệt, cần tập trung ổn định hoạt động bộ máy sau sắp xếp chính quyền 2 cấp thực sự có hiệu quả. Đồng thời, cần rà soát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của tỉnh, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ hai, đẩy mạnh thi đua phát triển kinh tế

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua phát triển kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu sản xuất của các ngành, lĩnh vực dựa trên ứng dụng những thành tựu mới của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động.

Các cấp, các ngành cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Nghệ An. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 11 - 12%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 - 8.000 USD; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm trưng bày hình ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cần được triển khai sâu rộng, thực hiện mạnh mẽ tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, trong đó tập trung vào giáo dục, y tế và chính sách an sinh xã hội.

Thi đua phát triển giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng, chuyển giao và phát triển khoa học - công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 57 Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông; chú trọng giải quyết việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Đây chính là những động lực quan trọng giúp xây dựng một xã hội phát triển toàn diện và bền vững.

Thứ tư, thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Các cấp, ngành cần tập trung thực hiện tinh gọn đội ngũ cán bộ và tinh giản biên chế đúng quy định; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính cần được siết chặt để đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản lý; cải cách hành chính cần được thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị cần cải thiện thứ hạng các chỉ số đánh giá như: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), CCHC (PAR Index), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)…Đồng thời, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai, thảm họa và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh sẽ giúp tỉnh nhà duy trì ổn định và phát triển bền vững.

Thứ năm, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Công tác thi đua, khen thưởng cần được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo khen đúng người, đúng việc. Các cấp, các ngành cần chú trọng biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, các cách làm hay, làm sáng tạo. Những tấm gương tiêu biểu này sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa tinh thần thi đua rộng khắp, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu bên lề Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Với những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong 5 năm qua, chúng ta đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô viết với quyết tâm đưa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, tạo xung lực mới góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá trong cả nước như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Thay mặt UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp, danh nhân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng vươn lên ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, với khẩu hiệu hành động: "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững” sớm trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia; tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc.

