Thời sự Phát huy cao nhất lòng yêu nước, tinh thần thi đua học tập, lao động, sáng tạo, vì sự giàu mạnh, văn minh của quê hương, đất nước Sáng 26/9, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh năm 2025. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An.

Kính thưa đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh;

Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý;

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh năm 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, được tổ chức đúng vào dịp chúng ta đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các vị khách quý và 166 đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng vạn tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà về dự Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc quý vị đại biểu, khách quý mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Người mong muốn bất kỳ ai, ở bất kỳ cương vị nào đều phải thi đua để làm việc tốt hơn, nhiều hơn, hiệu quả hơn. Tinh thần ấy đến nay và mãi mãi là ngọn lửa thôi thúc phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát động nhiều phong trào thi đua rộng khắp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trong 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh Nghệ An đã trải qua không ít khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ và tác động phức tạp của tình hình thế giới đối với các hoạt động kinh tế - xã hội.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Nghệ An đã đạt được những thành quả quan trọng.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng mạnh, quản lý đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm. Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng. Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại.

Văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều tiến bộ rõ nét, lĩnh vực y tế đạt nhiều thành tựu, bước đầu khẳng định là trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, nhất là đã hoàn thành chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục nâng lên.

Đặc biệt, thời gian gần đây, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu, đến nay đi vào hoạt động thông suốt và hiệu quả. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thành công Đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh… Nhiều phong trào được triển khai thực hiện hiệu quả như: “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Chất lượng, tiến độ, an toàn, tiết kiệm”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật"; “Làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"...

Từ thực tiễn sinh động của các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có thêm 51 mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 6 trường hợp được tặng Huân, Huy chương kháng chiến; 82 gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập; 16 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 3 cá nhân được công nhận Huân chương dũng cảm; 2 tập thể được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng Anh hùng Lao động; 1.125 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh... Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh khen thưởng.

Đặc biệt, tại Đại hội hôm nay, có 166 tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương là những bông hoa đẹp trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước - những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực của tỉnh nhà.

Điểm chung nhất là dù ở độ tuổi, cương vị, ngành nghề nào, các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến đều luôn tỏa sáng tinh thần thi đua yêu nước, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả cao vì lợi ích chung của cộng đồng, của quê hương, của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến có mặt tại Đại hội hôm nay; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân trên khắp các địa phương, các ngành, lĩnh vực đang ngày đêm thầm lặng nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua.

Kính thưa Đại hội!

Những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua có ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh. Qua đại hội này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tổ chức rút kinh nghiệm để việc chỉ đạo triển khai phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng ngành, từng địa phương, đơn vị trong tình hình mới; phát huy cao nhất lòng yêu nước, tinh thần thi đua học tập, lao động, sáng tạo, vì sự giàu mạnh, văn minh của quê hương đất nước, vì ấm no, hạnh phúc và sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình trong cộng đồng xã hội.

Kính thưa quý đại biểu ! Kính thưa Đại hội!

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao nhất. Thời điểm này, tỉnh Nghệ An đang tập trung tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra cho nhiệm kỳ mới là rất cao. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 165-190 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12% trở lên…. Trong khi xuất phát điểm hiện tại của Nghệ An đến hết nhiệm kỳ này còn khiêm tốn. Thu ngân sách hàng năm mới đạt gần 60% tổng chi; GRDP bình quân đầu người mới đạt khoảng 70% bình quân cả nước; Nghệ An nằm ở trung tâm Bắc Trung Bộ nhưng lại ở xa các cực tăng trưởng; tỉnh có diện tích rộng nhưng trên 80% là miền núi với địa hình chia cắt, thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Chính vì vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030 đòi hỏi toàn đảng bộ, từng địa phương, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân tỉnh nhà phải nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Kính thưa Đại hội !

Báo cáo trình bày tại Đại hội đã nêu đầy đủ các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn tới. Nhiều tham luận của các điển hình tiên tiến đã làm phong phú, sâu sát thêm tinh thần, quyết tâm của Đại hội. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội cùng thảo luận, quyết định:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần thấm nhuần sâu sắc tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; xem việc thực hiện triển khai hiệu quả, sâu rộng và thiết thực các phong trào, hoạt động thi đua yêu nước là nhiệm vụ, giải pháp hết sức quan trọng để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ hai: Việc tổ chức các phong trào thi đua cần phải có kế hoạch khoa học, với mục tiêu cụ thể, giải pháp khả thi, hướng tới kết quả đạt được một cách thực chất, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; phù hợp với năng lực, sở trường và phát huy cao nhất tinh thần tự giác, nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân; nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị.

Cần quán triệt, thực hiện thật tốt tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị: “Mỗi người một việc cụ thể, mỗi ngày một kết quả cụ thể, kiên trì, bền bỉ, có phương pháp, có kỷ luật, có sáng tạo; biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới”.

Thứ ba: Việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần gắn liền với tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả cao. Mục tiêu của thi đua là để tạo ra giá trị và nhân lên nhiều giá trị mới cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; qua đó mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và ngày càng hoàn thiện bản thân mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển.

Cần chú trọng phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các lực lượng công nhân, nông dân, các chiến sĩ bộ đội, công an, giáo viên, cán bộ cấp cơ sở… những người lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống.

Thứ tư: Tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tới mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở, góp phần tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của quê hương, đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tôi đề nghị, sau Đại hội, các đại biểu điển hình tiên tiến, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua có mặt hôm nay tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan toả sâu rộng hơn nữa trong đời sống xã hội.

Thứ năm: Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng theo phương châm tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Kính thưa Đại hội!

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", phát huy truyền thống của quê hương Xô viết anh hùng và những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi một người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành “một trong những tỉnh khá” của cả nước, như mong mỏi của Bác Hồ kính yêu. Đó là tình cảm cao đẹp nhất, là hành động thiết thực nhất của mỗi chúng ta khi nghĩ về Bác và thực hiện tư tưởng, tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về thi đua yêu nước.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Tiêu đề do Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đặt)