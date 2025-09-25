Thời sự Nghệ An tôn vinh, giao lưu các điển hình thi đua yêu nước Tối 25/9, Chương trình giao lưu các điển hình thi đua yêu nước với chủ đề: “Thi đua và khát vọng trong kỷ nguyên mới”, một hoạt động trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 đã diễn ra trang trọng, sinh động với sự tham gia của 166 điển hình tiên tiến (23 tập thể và 143 cá nhân).

Quang cảnh Chương trình giao lưu tôn vinh điển hình thi đua yêu nước với chủ đề “Thi đua và khát vọng trong kỷ nguyên mới". Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự chương trình. Ảnh: Phạm Bằng

Chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng NTV, được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa phóng sự, biểu diễn nghệ thuật và điểm nhấn là đối thoại trực tiếp với những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực: Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; bảo tồn văn hóa dân tộc; học tập, thể thao thành tích cao; công tác tư tưởng, văn hóa và quốc phòng, an ninh.

Những câu chuyện được chia sẻ không chỉ sinh động, chân thực mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ, truyền cảm hứng sâu rộng trong xã hội.

Trong phần giao lưu về lĩnh vực đổi mới, sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lao động, sản xuất, chương trình đã giới thiệu 2 gương mặt tiêu biểu mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng.

Doanh nhân Hồ Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam và Nghệ nhân Sầm Thị Bích - Chủ nhiệm HTX Thổ cẩm Hoa Tiến chia sẻ tại chương trình giao lưu điển hình. Ảnh: Thành Duy

Doanh nhân Hồ Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam đã chia sẻ hành trình nghiên cứu không mệt mỏi, với gần 30 sáng chế được cấp bằng bảo hộ.

Những sáng chế này không chỉ là thành quả lao động trí tuệ mà còn được ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng đi mới cho nhiều ngành nghề, sản phẩm của tỉnh.

Anh là minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, tiên phong đổi mới, đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Các gương điển hình tập thể và cá nhân tại Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến. Ảnh: Phạm Bằng

Song song với những thành công của công nghệ hiện đại, Nghệ nhân Sầm Thị Bích - Chủ nhiệm HTX Thổ cẩm Hoa Tiến, xã Châu Tiến đã mang đến câu chuyện giàu tính nhân văn về hành trình gìn giữ, bảo tồn nghề truyền thống.

Bằng niềm đam mê và sự kiên trì, bà đã cùng cộng đồng giữ lại những đường thêu, hoa văn mang đậm bản sắc dân tộc Thái, đồng thời, mạnh dạn đưa sản phẩm thổ cẩm tiếp cận thị trường hiện đại. Từ những tấm vải thổ cẩm thủ công, sản phẩm của HTX đã vượt ra khỏi phạm vi làng bản, hiện diện tại các hội chợ, sự kiện văn hóa, trở thành món quà lưu niệm mang giá trị văn hóa độc đáo của xứ Nghệ.

Các gương điển hình tập thể và cá nhân tại Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến. Ảnh: Phạm Bằng

Hai câu chuyện, một về khát vọng sáng tạo công nghệ, một về nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa, đã bổ sung cho nhau để khẳng định một điều: Phong trào thi đua yêu nước không chỉ hiện diện trên dây chuyền sản xuất hiện đại mà còn thấm đẫm trong từng nghề truyền thống lâu đời.

Đó cũng là sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và tương lai, giữa đổi mới sáng tạo và giữ gìn cội nguồn, động lực đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Em Võ Trọng Khải - cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và tuyển thủ cầu mây Nguyễn Thị My chia sẻ tại chương trình giao lưu điển hình tiên tiến. Ảnh: Thành Duy

Phần giao lưu với gương mặt trẻ cũng để lại nhiều ấn tượng. Võ Trọng Khải - cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế (IMO) tổ chức tại Australia và xếp hạng 8 trong số thí sinh toàn cầu.

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình và nhà trường, mà còn khẳng định trí tuệ Việt Nam, trí tuệ Nghệ An trên đấu trường học thuật quốc tế.

Các gương điển hình tập thể và cá nhân tại Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến. Ảnh: Phạm Bằng

Trong khi đó, Nguyễn Thị My - vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Nghệ An, được mệnh danh là “cô gái vàng của làng cầu mây Việt Nam”, từng giành nhiều giải cao ở đấu trường quốc tế, đặc biệt là vô địch World Cup 2025. Với bản lĩnh, nghị lực, tinh thần khổ luyện, Nguyễn Thị My trở thành niềm tự hào của thể thao Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Các em là những gương mặt trẻ tiêu biểu của thế hệ hôm nay giàu khát vọng, say mê sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Thành tích của các em không chỉ góp phần tô thắm bảng vàng thành tích của tỉnh, của đất nước mà còn truyền cảm hứng, thắp lên niềm tin và động lực cho lớp trẻ Nghệ An tiếp bước, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, đưa phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng, trở thành sức mạnh để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh và nhà báo Ngô Nhật Lân - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An chia sẻ tại chương trình giao lưu điển hình tiên tiến. Ảnh: Thành Duy

Trong phần giao lưu về lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chương trình đã nêu bật vai trò của báo chí và công tác chính trị trong việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh và nhà báo Ngô Nhật Lân - Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã làm rõ sự gắn bó chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với thực tiễn đời sống, cho thấy sức mạnh của thông tin, tuyên truyền khi đồng hành cùng nhân dân, cổ vũ toàn xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Các gương điển hình tập thể và cá nhân tại Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến. Ảnh: Phạm Bằng

Thực tiễn ở Nghệ An cho thấy, công tác tư tưởng, văn hóa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và những thách thức từ mặt trái của mạng xã hội, vai trò định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên cấp thiết.

Những làm công tác tư tưởng, văn hóa trên các lĩnh vực, vì vậy, vừa là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, vừa là cầu nối đưa nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống, biến quyết tâm thành hành động cụ thể trong phong trào thi đua yêu nước.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể. Ảnh: Thành Duy

Tại chương trình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể; đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 7 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 7 cá nhân. Ảnh: Thành Duy