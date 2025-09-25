Thời sự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 tiến hành phiên trù bị Chiều 25/9, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 đã diễn ra phiên trù bị.

Quang cảnh phiên trù bị. Ảnh: Thành Duy

Dự và chỉ đạo phiên làm việc có đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, cùng các đại biểu.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự phiên trù bị. Ảnh: Thành Duy

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và tỉnh nhà; hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện khát vọng, niềm tin và quyết tâm đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, dấu mốc 1.000 năm danh xưng Nghệ An; đồng thời, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội và thông qua nội dung Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, khẳng định những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ hạn chế để khắc phục; tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt.

Đồng thời, Đại hội rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, công tác khen thưởng, xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2025-2030 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên trù bị, Đại hội đã nghe Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; theo đó, tham dự Đại hội có 423 đại biểu, trong đó, có 166 đại biểu là điển hình tiên tiến.

Phiên trù bị cũng đã tiến hành thông qua Nội quy Đại hội, nhấn mạnh tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, kỷ luật, đồng thời, đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức, gương mẫu chấp hành để góp phần vào thành công chung.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và bầu đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong phiên làm việc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 12 đồng chí, bầu Tổ Thư ký gồm 2 đồng chí.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên trù bị là việc bầu đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Với sự đồng thuận cao, các đại biểu đã thông qua danh sách 36 đại biểu.

Các đại biểu thông qua danh sách Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Thành Duy

Đại hội cũng đã thông qua danh sách các điển hình tiên tiến tham luận tại Đại hội chính thức và đêm giao lưu. Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực với những câu chuyện sinh động, đầy sức thuyết phục, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua, cổ vũ phong trào hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Kết thúc phiên trù bị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa và nhiệm vụ của Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu bế mạc phiên trù bị Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Để phiên chính thức của Đại hội và đêm giao lưu các điển hình tiên tiến diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Bùi Thanh An đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ các nội dung, chương trình, quy chế và thời gian đã đề ra; đặc biệt, đề nghị các đại biểu được phân công tham luận tại đêm giao lưu điển hình tiên tiến chuẩn bị nội dung tham luận, trao đổi đạt chất lượng cao.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 diễn ra trong 2 ngày (25-26/9/2025) tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh; trong đó, phiên chính thức sẽ diễn ra trong sáng 26/9. Trước đó, vào tối 25/9 tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Giao tế sẽ tổ chức đêm giao lưu các điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng.

Ngoài các sự kiện chính trên còn có các hoạt động phía ngoài Hội trường của Nhà Văn hóa lao động tỉnh gồm: Trưng bày hình ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Trưng bày gian hàng các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh.

Các điển hình tiên tiến dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy