Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9/2025 Sáng 15/9, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 9/2025. Cùng dự có đại diện Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và các ban, sở ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Ông Hoàng Ngọc Bính, xóm Thường Xuân (xã Nam Cát cũ), nay thuộc xã Kim Liên kiến nghị 2 nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ)

Thửa đất đầu tiên tại Dăm Đìa, xóm Đại Thắng (nay là xóm Thường Xuân) có diện tích 312m2. Năm 1988, ông Hoàng Ngọc Bính sau khi xuất ngũ trở về địa phương được UBND xã Nam Cát (cũ) giao làm đất ở và theo công dân, ông có đóng 500 ngàn đồng. Tuy nhiên, trong biên bản giao đất có ghi rõ: Nếu sau 1 năm chưa làm nhà sẽ thu hồi lại.

Song đến sau 7 năm, ông Bính vẫn chưa làm nhà ở khu vực trên. Vì vậy, năm 1995, chính quyền đã cấp thửa đất này cho bà Nguyễn Thị Hường, là thân nhân liệt sĩ. Tuy nhiên, do điều kiện thửa đất nằm ở vị trí sâu trũng, chưa có dân cư nên bà Hường cũng không sử dụng thửa đất này và đã được cấp đổi ở vị trí khác năm 2012. Hiện trạng thửa đất trên không có tài sản.

Ông Hoàng Ngọc Bính, xóm Thường Xuân (xã Nam Cát cũ), nay thuộc xã Kim Liên phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cùng vào thời điểm năm 1995, ông Hoàng Ngọc Bính được UBND xã Nam Cát (cũ) cấp đổi diện tích đất tại ngã tư xóm Đại Thắng diện tích 131m2, nay qua chỉnh lý xác định diện tích chính xác là gần 119m2, có biên bản giao đất lập ngày 5/11/1995.

Tại thửa đất này, gia đình ông Bích đã tiến hành làm 2 gian móng nhà bằng bê tông và xây một ngôi nhà cấp 4 diện tích 16m2 và sử dụng làm dịch vụ bán thuốc. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa được cấp GCN QSDĐ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Phạm Văn Toàn phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe trình bày của ông Hoàng Ngọc Bính, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đã phân tích, làm rõ các yếu tố liên quan đến các kiến nghị của ông.

Các cơ quan chức năng đã rà soát quá trình giao đất, vị trí thửa đất, hiện trạng sử dụng, cũng như các quy định pháp luật, nhằm làm cơ sở xác định quyền lợi, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của chính quyền trong việc giải quyết.

Theo đó, đối với nội dung kiến nghị cấp GCN QSDĐ tại thửa đất 312m2 vùng Dăm Đìa, xóm Thường Xuân là không có cơ sở để giải quyết theo quy định pháp luật do ông Hoàng Ngọc Bính không sử dụng thửa đất nêu trên.

Đại diện Đoàn Luật sư tỉnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Đối với nội dung kiến nghị cấp GCN QSDĐ 119 m2 tại ngã tư xóm Đại Thắng, theo cơ quan chức năng thửa đất có nguồn gốc được UBND xã Nam Cát (cũ) giao năm 1995 không đúng thẩm quyền và toàn bộ diện tích thửa đất hiện nay nằm trong chỉ giới hành lang giao thông Tỉnh lộ 539C dẫn đến không phù hợp với quy hoạch nên không đủ điều kiện để được cấp.

Kết luận phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chia sẻ với công dân khi theo đuổi vụ việc trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, để giải quyết cần phải dựa trên cơ sở pháp lý và xuất phát từ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ từ cả 2 phía: Chính quyền và cá nhân công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh nhận định, trong quá trình giải quyết tại cơ sở vẫn còn một số vấn đề chưa được dứt điểm đối với gia đình ông Hoàng Ngọc Bính. Tuy nhiên, nhìn lại toàn bộ vụ việc từ năm 1988 đến nay cho thấy, chính quyền cơ sở đã tạo điều kiện cho gia đình ông, là gia đình người có công.

Cụ thể, mặc dù thửa đất đầu tiên được cấp từ năm 1988 nhưng mãi đến năm 1995 ông Hoàng Ngọc Bính vẫn chưa làm nhà trên thửa đất này, trong khi theo quy định, nếu sau 1 năm không làm nhà sẽ bị thu hồi.

Khi thửa đất này được cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Hường, chính quyền vẫn tiến hành cấp đổi cho ông một thửa khác, hiện nay là lô đất gần 119 m² tại xóm Đại Thắng (cũ), giáp trục đường giao thông, thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất. Việc cấp đổi thửa đất thứ hai này là trái thẩm quyền nhưng đồng thời thể hiện sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền xã Nam Cát (cũ) đối với gia đình ông.

Vì vậy, đối với kiến nghị cấp GCN QSDĐ cho thửa đất ở Dăm Đìa, xóm Đại Thắng (nay là xóm Thường Xuân) có diện tích 312 m2, Chủ tịch UBND thống nhất với kết luận của cơ quan chức năng là không có cơ sở để cấp và giao xã Kim Liên tổ chức quản lý chặt chẽ thửa đất này.

Đối với thửa đất 119 m² tại ngã tư xóm Đại Thắng (cũ), trong quá trình tiếp công dân, xuất hiện một số yếu tố mới cần được xác minh, làm rõ. Công dân cho rằng có dấu hiệu làm sai lệnh nội dung trong biên bản giao đất, chuyển mục đích từ đất ở sang "đất ốt".

Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và xã Kim Liên tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh giao xã Kim Liên trong 1,5 tháng phối hợp với lực lượng Công an giám định chữ viết, xác định xem chữ ghi mục đích sử dụng là “đất ở” hay “đất ốt”; đồng thời xác định rõ nghĩa vụ tài chính 500.000 đồng mà ông Bính đã nộp được chuyển về đâu; làm rõ thời điểm công dân đề nghị cấp GCN QSDĐ. Trên cơ sở kết quả xác minh, các cơ quan chức năng mới đủ căn cứ để xem xét kiến nghị của công dân đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Đối với kiến nghị của ông Hoàng Ngọc Bính rằng, nếu không đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ cho thửa đất gần 119 m² thì tiến hành thu hồi thửa đất này và bồi thường cho gia đình ông, do nằm trong chỉ giới hành lang giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc bồi thường chỉ thực hiện khi có dự án cụ thể và giấy tờ hợp lệ theo quy định pháp luật.