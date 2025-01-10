Kinh tế Gần 60% khách hàng ở Nghệ An đã được cấp điện trở lại Theo thống kê của Công ty Điện lực Nghệ An, tính đến chiều 1/10, có gần 630.000/1,1 triệu khách hàng đã được cấp điện trở lại. Riêng trên địa bàn TP. Vinh cũ, đã có khoảng 90% khách hàng được cấp điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, tính đến đầu giờ chiều 1/10, đơn vị đã khắc phục sự cố và cấp điện trở lại cho gần 630.000 khách hàng trong tổng số gần 1,1 triệu khách hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 3 ngày sau bão số 10, đối với lưới điện 110kV Công ty Điện lực Nghệ An đã khôi phục 16/16 trạm biến áp, 41/41 đường dây gặp sự cố. Đối với lưới điện trung thế cũng đã khôi phục 4.961 trạm biến áp và 155 đường dây hư hỏng.

"Riêng trên địa bàn TP. Vinh cũ, khoảng 90% khách hàng đã được cấp điện trở lại", ông Phạm Văn Nga - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An nói và cho hay, bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân, đồng thời làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện. Hàng trăm cột điện bị gãy đổ, nhiều km đường dây bị đứt và nhiều trạm biến áp bị hư hỏng.

Công nhân điện lực đang khắc phục sự cố khu vực nông thôn. Ảnh: Trần Thủy

Hiện nay, cả hệ thống ngành điện đang huy động tổng lực cùng Công ty Điện lực Nghệ An nỗ lực khắc phục hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An sau bão số 10. Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An chia làm nhiều đoàn công tác trực tiếp bám trụ, sát sao tại hiện trường chỉ đạo, đốc thúc và động viên cán bộ, công nhân viên khôi phục lưới điện, để cấp điện trở lại nhanh nhất có thể phục vụ nhân dân.

Tính đến chiều 1/10, khoảng 57% khách hàng ở Nghệ An đã được cấp điện trở lại. Ảnh: Trần Thủy

"Hơn 1.000 cán bộ, nhân viên ngành điện đã chia thành các tổ để về từng địa phương khắc phục sự cố, trong đó có nhiều đoàn tăng cường từ các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, công tác khắc phục đang gặp rất nhiều khó khăn, do nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang ngập sâu trong lũ. Chúng tôi dự kiến, sớm nhất ngày 6/10, mới có thể khắc phục được cơ bản để có thể cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng", ông Phạm Văn Nga nói thêm.