Kinh tế Lãnh đạo Sở Công Thương kiểm tra việc khắc phục sự cố về điện sau bão số 10 Chiều 29/9, đoàn công tác của Sở Công Thương do đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình cung ứng điện và ảnh hưởng sau bão số 10 đối với hệ thống lưới điện trên địa bàn.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra Trạm Biến áp 220kV Hưng Đông - 1 trong 4 trạm biến áp 220kV trên địa bàn tỉnh bị sự cố do cơn bão số 10 gây ra.

Đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục hạ tầng điện tại Trạm Biến áp 220kV Hưng Đông. Ảnh: Quang An

Ông Hồ Ngọc Toản - Phó Giám đốc Truyền tải điện Nghệ An trực tiếp chỉ đạo tại đơn vị này cho biết, khoảng 06h sáng 29/9, cơn bão số 10 BUALOI đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cố lưới truyền tải trên địa bàn tỉnh, sự cố làm mất điện toàn trạm 4/5 trạm biến áp trên địa bàn (Hưng Đông, Đô Lương, Tương Dương, Nam Cấm), đồng thời, ảnh hưởng đến sự cố ngoài đường dây đối với nguồn cấp của Trạm 220kV Đô Lương, Nam Cấm và tuyến 220kV mạch kép Hưng Đông - Hà Tĩnh. Đội Truyền tải điện Nghệ An đã kịp thời xử lý khắc phục các sự cố lưới và đến 9h sáng cùng ngày các trạm biến áp đã được khắc phục hoàn toàn để đưa vào vận hành đáp ứng nguồn cung ứng điện cho tỉnh.

Các dữ liệu khôi phục hệ thống điện được cập nhật liên tục. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, đoàn công tác đã đến kiểm tra ảnh hưởng sau bão số 10 đối với lưới điện phân phối tại khu vực Nghi Lộc cũ - nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Riêng khu vực Nghi Lộc (cũ) có khoảng 200 cột điện bị hư hỏng, ở Nam Đàn (cũ) khoảng 80 cột. Đối với khu vực thành phố Vinh (cũ) vẫn đang được kiểm kê, cập nhật thêm số liệu…”.

Đoàn kiểm tra việc khôi phục lưới điện tại trạm biến áp. Ảnh: Quang An

Theo báo cáo nhanh của Công ty Điện lực Nghệ An, bão số 10 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hạ tầng điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ở lưới điện trung áp, 5 máy biến áp bị hỏng, 3 trạm kiểu treo gãy đổ, 258 cột hư hỏng (157 cột gãy đổ, 101 cột nghiêng, rạn nứt), hơn 5.100 mét dây dẫn bị đứt và nhiều tài sản khác bị hư hỏng. Ở lưới điện hạ áp, có tới 578 cột hư hỏng (468 cột gãy đổ, 110 cột rạn nứt), gần 15 km dây bị đứt, 1.000 công tơ và 600 hòm công tơ bị hư hỏng cùng nhiều hạng mục phụ trợ…

Đoàn công tác kiểm tra các điểm cột điện gãy đổ trên địa bàn huyện Nghi Lộc (cũ). Ảnh: Quang An

Đến nay, Công ty Điện lực Nghệ An đang huy động tối đa nguồn lực để triển khai đồng bộ công tác khôi phục lưới điện bị ảnh hưởng trên địa bàn. Theo đó, Lưới điện 110kV đã khôi phục 37/41 đường dây, toàn bộ 16/16 trạm biến áp đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, tình hình ở lưới điện trung thế và hạ thế vẫn còn hết sức khó khăn: Mới khôi phục được 35/7.957 trạm biến áp, 29/172 đường dây.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ngành Điện trong những ngày qua và đề nghị tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thi công khẩn trương nhưng phải tuyệt đối an toàn và sớm khôi phục hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho người dân và đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Nhiều cột điện bị gãy đổ sau bão số 10. Ảnh: Quang An

Đáng chú ý, hiện nay, nhiều đoàn công tác của ngành Điện từ các tỉnh, thành phố khác cũng đang khẩn trương về Nghệ An để chung tay hỗ trợ. Sự chi viện kịp thời và đầy trách nhiệm này không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng cho địa phương, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong toàn ngành. Đây chính là nguồn động viên to lớn để lực lượng trực tiếp khắc phục sự cố thêm quyết tâm, sớm đưa dòng điện trở lại phục vụ nhân dân