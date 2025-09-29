Pháp luật Công an xã giải cứu người dân bị lật thuyền, mắc kẹt giữa dòng nước lũ Đây là các trường hợp người dân được Công an xã Thiên Nhẫn và Công an xã Bạch Hà kịp thời phát hiện, giải cứu.

Theo đó, rạng sáng 29/9, ông Đinh Công Lân (SN 1966) và anh Đinh Văn Tú (SN 1992) cùng trú xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An trong quá trình neo đậu thuyền tránh bão tại sông Lam thì không may bị sóng đánh lật thuyền. Tuy may mắn tiếp cận được bãi bồi gần đó nhưng 2 người dân đã bị mắc kẹt không thể vào bờ.

Triển khai lực lượng, tiếp cận người dân tại bãi bồi Sông Lam. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thiên Nhẫn đã lập tức bố trí lực lượng có mặt tại sông Lam thuộc xóm Phú Xuân, triển khai các phương án cứu hộ, phối hợp cùng người dân tiếp cận được 2 người dân bị mắc két, giải cứu khỏi vùng nguy hiểm đưa về bờ an toàn.

Tiếp đó, vào khoảng 11h15’ cùng ngày, trong lúc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra, lực lượng Công an phát hiện anh Nguyễn Đình Tý (SN 1977), trú tại xóm Trù Sơn 6, xã Bạch Hà bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại khu vực cầu Trù Sa. Tình huống xảy ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao và chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Nguyễn Đình Tý (thứ 3 từ trái sang) được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Ngọc Anh

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Bạch Hà đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức tiếp cận hiện trường. Sau nhiều nỗ lực vượt qua dòng nước lũ chảy xiết, lực lượng Công an đã tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.