Bão số 10 gây thiệt hại tài sản, hoa màu, vật nuôi tại các địa phương

Kinh tếBão số 10 gây thiệt hại tài sản, hoa màu, vật nuôi tại các địa phươngXuân Hoàng • 29/09/2025 12:11Trong sáng 29/9, nhiều hình ảnh cho thấy mức độ thiệt hại do bão số 10 gây ra là khá nặng nề đối với người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.Hoàn lưu sau bão số 10, những khu rừng tràm ven biển của xã Diễn Châu bị gãy trụi do bão quật ngã. Ảnh: Xuân HoàngHầu hết diện tích rau màu ở xã Diễn Châu đều ngập nước sau bão. Ảnh: Xuân HoàngChợ Phủ Diễn, xã Diễn Châu bị đổ sập toàn bộ khu vực gửi xe và một số ki-ốt phía trước cổng. Ảnh: Xuân HoàngMột cây xà cừ bật gốc, nằm chắn ngang Quốc lộ 7B, đoạn qua xã Vân Tụ. Ảnh: Xuân HoàngMột số khu dân cư của xã Vân Tụ, đã bị ngập nước, do đó, công tác khắc phục hậu quả sau bão gặp khó khăn. Ảnh: Xuân HoàngCột điện bị gãy trên địa bàn xã Vân Tụ. Ảnh: Xuân HoàngĐàn lợn 270 con bị lũ dâng ngập ở xã Nghĩa Đàn đang được lực lượng chức năng hỗ trợ cứu vớt cho người dân. Ảnh: CSCCNhững cánh đồng của xã Hợp Minh trắng băng nước sau hoàn lưu bão số 10. Người dân cho biết, đây là cơn bão mạnh nhất trong hàng chục năm qua, gây thiệt hại nặng nề đến tài sản của người dân. Hiện nay, chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: Xuân Hoàng