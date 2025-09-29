Thứ Hai, 29/9/2025
Kinh tế

Bão số 10 gây thiệt hại tài sản, hoa màu, vật nuôi tại các địa phương

Xuân Hoàng 29/09/2025 12:11

Trong sáng 29/9, nhiều hình ảnh cho thấy mức độ thiệt hại do bão số 10 gây ra là khá nặng nề đối với người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

bna_bao-13(1).jpg
Hoàn lưu sau bão số 10, những khu rừng tràm ven biển của xã Diễn Châu bị gãy trụi do bão quật ngã. Ảnh: Xuân Hoàng
bna_bao-10(1).jpg
Hầu hết diện tích rau màu ở xã Diễn Châu đều ngập nước sau bão. Ảnh: Xuân Hoàng
bao 4 (1)
Chợ Phủ Diễn, xã Diễn Châu bị đổ sập toàn bộ khu vực gửi xe và một số ki-ốt phía trước cổng. Ảnh: Xuân Hoàng
bao 5
Một cây xà cừ bật gốc, nằm chắn ngang Quốc lộ 7B, đoạn qua xã Vân Tụ. Ảnh: Xuân Hoàng
bao 12 (2)
Một số khu dân cư của xã Vân Tụ, đã bị ngập nước, do đó, công tác khắc phục hậu quả sau bão gặp khó khăn. Ảnh: Xuân Hoàng
cot diẹn
Cột điện bị gãy trên địa bàn xã Vân Tụ. Ảnh: Xuân Hoàng
bna_-lon-(1).jpeg
Đàn lợn 270 con bị lũ dâng ngập ở xã Nghĩa Đàn đang được lực lượng chức năng hỗ trợ cứu vớt cho người dân. Ảnh: CSCC
bao 7 (2)
Những cánh đồng của xã Hợp Minh trắng băng nước sau hoàn lưu bão số 10. Người dân cho biết, đây là cơn bão mạnh nhất trong hàng chục năm qua, gây thiệt hại nặng nề đến tài sản của người dân. Hiện nay, chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ảnh: Xuân Hoàng

