Chủ Nhật, 28/9/2025
Trước bão số 10, Cửa Lò đã di dời 1.181 người đến nơi tránh trú an toàn

Thành Chung 28/09/2025 19:01

Tính đến 17h ngày 28/9, phường Cửa Lò đã di dời 421 hộ, với 1.181 nhân khẩu đến trường tiểu học, trường mầm non và các nhà dân kiên cố 2-3 tầng.

Ảnh Thành Chung (10)
Trước khi bão số 10 đổ bộ, khu vực phường Cửa Lò đã ghi nhận gió to, sóng lớn. Ảnh: Thành Chung

17 giờ ngày 28/9, trước khi bão số 10 đổ vào, tại khu vực phường Cửa Lò xuất hiện gió to, sóng lớn. Sóng đã tràn lên bờ gây ngập cục bộ một số đoạn trên đường Bình Minh. Gió làm tốc mái tôn và hư hại một số cây cảnh của các hộ dân.

Ảnh Thành Chung (3)
Gió lớn đã xô đổ một số cây ven tuyến đường Bình Minh. Ảnh: Thành Chung

Đến thời điểm này, phường Cửa Lò đã và đang tích cực triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 10. Các hộ dân đã chằng chống kỹ nhà cửa, hàng quán. Ngư dân đưa tàu, thuyền về nơi tránh, trú an toàn, chằng néo tránh xảy ra sự cố.

Ảnh Thành Chung (6)
Sóng đã tràn lên bờ gây ngập cục bộ một số đoạn trên đường Bình Minh. Ảnh : Thành Chung
Ảnh Thành Chung (2)
Gió lớn làm tốc một số mái tôn ở các hàng quán gần biển. Ảnh: Thành Chung

Thông tin từ UBND phường Cửa Lò: Trong ngày 28/9, phường đã triển khai nhiều biện pháp khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Ảnh Thành Chung (1)
Ảnh Thành Chung (7)
Ứng phó với bão số 10, người dân phường Cửa Lò thực hiện chằng, chống kỹ nhà cửa, hàng quán. Ảnh: Thành Chung

Theo đó, UBND phường đã thành lập 7 tổ trực chốt tại 7 phường cũ và 1 tổ cơ động gồm 99 thành viên, bao gồm tất cả các lực lượng trên địa bàn: Đội an ninh cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Đội xung kích phòng, chống thiên tai, Công an phường, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát cơ động nhằm ứng phó với bão số 10; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhu yếu phẩm và trang thiết bị “4 tại chỗ”.

Ảnh Thành Chung (4)
Người dân phường Cửa Lò chằng néo lại tàu, thuyền. Ảnh: Thành Chung

Phường Cửa Lò đã kêu gọi 100% tàu, thuyền vào tránh, trú bão an toàn, với 250 tàu thuyền và 275 thuyền thúng; tổ chức gia cố, neo giữ 32 lồng bè và yêu cầu người dân không ở trên bè khi bão vào.

Ảnh Thành Chung (8)
Phường Cửa Lò tổ chức lực lượng di dời người dân đến nơi tránh, trú an toàn. Ảnh: UBND phường Cửa Lò

Trước khi bão số 10 đổ bộ, phường Cửa Lò cũng đã tổ chức lực lượng thực hiện khơi thông các tuyến kênh mương trên các tuyến đường xung yếu, chặt tỉa cây xanh, chằng, chống nhà cửa, mái tôn; rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để có phương án xử lý kịp thời.

Ảnh Thành Chung (9)
Tính đến 17h ngày 28/9, phường Cửa Lò đã di dời 421 hộ với 1.181 nhân khẩu đến nơi tránh, trú an toàn. Ảnh: UBND phường Cửa Lò

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết: Phường đã tổ chức các lực lượng, phương tiện triển khai công tác di dời các hộ dân theo các kịch bản, phương án đã xây dựng. Tính đến 17h ngày 28/9, phường Cửa Lò đã di dời 421 hộ, với 1.181 nhân khẩu đến trường tiểu học, trường mầm non và các nhà dân kiên cố 2-3 tầng./.

