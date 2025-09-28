Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 10 tại các xã miền Tây Nghệ An Ngày 28/9, đoàn công tác do đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Đức - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với bão số 10 (Bualoi) tại các xã miền Tây Nghệ An.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh kiểm tra tình trạng kỹ thuật, hệ số an toàn tàu xuồng sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân khi có lệnh. Ảnh: Trọng Kiên

Kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 10 tại một số điểm xung yếu nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở trên địa bàn các xã Tương Dương, Mường Xén và Tà Cạ... Thượng tá Nguyễn Trọng Đức – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 – Tương Dương phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân theo dõi vị trí, hướng di chuyển của bão, không được chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo, chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Đoàn công tác kiểm tra các điểm xung yếu, có nguy cơ lũ ống, lũ quét tại xã Tà Cạ. Ảnh: Trọng Kiên

Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương, các Đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự các xã trong khu vực duy trì trực 100% quân số, xây dựng phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng các phương tiện, kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra khi có lệnh. Với tinh thần khẩn trương, chủ động, quyết liệt nhất, trong đó rà soát kỹ lưỡng, tham mưu, triển khai thực hiện phương án “4 tại chỗ”; Chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống kho tàng, doanh trại, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất và duy trì thông tin liên lạc thông suốt...

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra các điểm nguy cơ sạt lở tại xã Tà Cạ. Ảnh: Trọng Kiên

Đối với các điểm xung yếu, phải tăng cường lực lượng, phương tiện để hỗ trợ và triển khai các biện pháp phòng, chống lụt bão; nhất là rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún… để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục; tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ, lụt, sạt lở đất đạ Co biện pháp thông báo, cảnh báo kịp thời khu vực nguy hiểm; đối với những khu vực có nguy cơ cao, phải có biện pháp kiên quyết di dời, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn; tham mưu đề xuất, chuẩn bị đầy đủ hệ thống xuồng, phao cứu sinh, cứu hộ; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác…