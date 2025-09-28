Di dời khẩn cấp xóm chài sát sông Lam trước khi bão số 10 đổ bộ

Ngay từ sáng sớm, lực lượng Công an, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ bà con thu dọn tài sản, neo đậu thuyền bè và di chuyển đến nơi ở tạm thời. Công tác di dời được hoàn tất trước 15 giờ cùng ngày, đảm bảo không để người dân nào còn lại trên thuyền khi bão đổ bộ. Ảnh: Đình Tuyên Chị Phạm Thị Hoa, một hộ dân làng chài, cho biết: “Năm nay bà con phải đối diện với hai cơn bão lớn liên tiếp, nhưng lần nào cũng được chính quyền túc trực, quan tâm và hỗ trợ kịp thời nên chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Chỉ mong bão qua nhanh để bà con sớm ổn định cuộc sống, trở lại với nghề cá quen thuộc". Ảnh: Đình Tuyên Chính quyền xã Hưng Nguyên Nam đến từng thuyền kêu gọi người dân khẩn trương lên bờ trú ẩn an toàn trước bão số 10. Ảnh: Đình Tuyên Người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương kéo thuyền lên bờ và chằng chéo cẩn thận để tránh gió bão. Ảnh: Đình Tuyên Em Phạm Văn Mạnh, 14 tuổi, cùng gia đình dọn đồ lên bờ tránh bão, Mạnh cho biết: “Chạy bão nhiều lần cũng quen rồi. Dù khá vất vả nhưng sống chung với sông nước nên gia đình em đã quen với cảnh sơ tán như thế này.” Ảnh: Đình Tuyên Nhiều người dân khẩn trương vận chuyển đồ đạc lên nơi an toàn. Ảnh: Đình Tuyên Anh Nguyễn Văn Việt, một trong những hộ dân sinh sống lâu năm tại xóm chài Xuân Lam 2, vừa thu dọn đồ vừa chia sẻ: “Từ cơn bão số 5 trước, chúng tôi đã rút kinh nghiệm, biết cách chằng chống thuyền theo chiều gió, đưa đồ nghề và đồ sinh hoạt lên nơi an toàn. Lần bão trước chúng tôi thiệt hại nhiều, mất mát nhiều dụng cụ đánh bắt, nên lần này bà con ai cũng cẩn trọng hơn, cố gắng hạn chế thiệt hại thấp nhất”. Ảnh: Đình Tuyên Ông Cao Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai lực lượng túc trực tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là xóm chài Xuân Lam 2. Các tổ công tác thường xuyên nhắc nhở người dân neo đậu thuyền chắc chắn và phối hợp di dời lên bờ trước khi bão đổ bộ. Quan điểm của xã là không để hộ dân nào phải đối diện với nguy hiểm khi bão lũ xảy ra. Tất cả đã được yêu cầu rời khỏi khu vực nguy cơ cao trước 15 giờ ngày 28/9”. Ảnh: Đình Tuyên Con vật nuôi cũng được người dân đưa lên bờ và che chắn cẩn thận để tránh ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: Đình Tuyên Cùng với Hưng Nguyên Nam, các địa phương vùng trũng ven sông Lam cũng đang tập trung triển khai phương châm “bốn tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Nhờ chủ động ứng phó từ sớm, mọi công tác phòng, chống bão số 10 được triển khai khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo trật tự, tạo tâm lý an tâm cho người dân. Ảnh: Đình Tuyên Bão số 10 dự báo sẽ gây mưa lớn, gió mạnh tại Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Việc di dời sớm không chỉ bảo vệ tính mạng và tài sản của bà con vùng ven sông Lam mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do thiên tai. Trong khi chờ bão đi qua, nhiều người dân xóm chài Xuân Lam 2 vẫn hướng mắt ra dòng sông quen thuộc với niềm mong mỏi thuyền bè của họ sẽ bình yên trước sức gió dữ dội đang đến gần. Ảnh: Đình Tuyên
