Di dời khẩn cấp xóm chài sát sông Lam trước khi bão số 10 đổ bộ

Sáng 28/9, chính quyền xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) đã khẩn trương hỗ trợ di dời toàn bộ 8 hộ dân với 40 nhân khẩu ở xóm chài Xuân Lam 2, vốn sinh sống dưới thuyền và các lán tạm sát bờ sông Lam, lên bờ an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.