Kinh tế Chủ động ứng phó trước bão số 10: Người dân cần làm gì? Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, việc chủ động ứng phó, chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố quyết định để giảm thiểu thiệt hại. Các cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần nắm rõ những việc cần làm trước khi bão đến, đồng thời biết cách nhận diện vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Theo dõi thông tin chính thống

Người dân cần thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, cảnh báo bão từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; Đài Khí tượng Thuỷ văn, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Đặc biệt, phải chú ý tin nhắn khẩn cấp từ chính quyền địa phương về lệnh sơ tán, và tuyệt đối chấp hành khi có yêu cầu.

Lãnh đạo phường Thành Vinh vận động các hộ dân khu vực ách yếu sẵn sàng di dời khi có yêu cầu. Ảnh: P.V

Chuẩn bị nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu

Mỗi gia đình nên dự trữ thực phẩm khô, nước uống đủ dùng ít nhất 3 ngày, tốt nhất là 7 ngày. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị thuốc men cơ bản, bộ sơ cứu, đèn pin, pin dự phòng, radio, điện thoại và sạc dự phòng. Giấy tờ quan trọng nên để trong túi chống nước, đặt ở nơi cao, dễ lấy khi cần sơ tán.

Gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm tra mái nhà, cửa sổ, cửa ra vào, chằng chống mái tôn, che chắn cửa kính. Cây cối quanh nhà phải được cắt tỉa, loại bỏ cành khô dễ gãy. Các vật dụng nhẹ ngoài sân vườn cần đưa vào trong nhà. Ngoài ra, cần dọn sạch cống rãnh, máng thoát nước để hạn chế ngập úng. Với ngư dân và người nuôi thủy sản, lồng bè, chuồng trại phải được neo giữ chắc chắn hoặc di chuyển vào nơi an toàn.

Lập kế hoạch sơ tán và liên lạc

Các hộ dân ở nơi xung yếu, có nguy cơ cao ảnh hưởng khi bão đổ bộ nên xác định sẵn tuyến đường sơ tán, địa điểm trú ẩn an toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, chuẩn bị phương án liên lạc dự phòng trong trường hợp mất sóng viễn thông và lưu sẵn số điện thoại khẩn cấp của lực lượng cứu hộ, công an, y tế.

Quy định an toàn trong gia đình

Khi bão đổ bộ, cần ở trong nhà, tránh xa cửa kính, cửa sổ và trú tại phòng giữa - nơi kiên cố nhất. Trước đó, nếu có thể, hãy ngắt điện, ga, nước để phòng sự cố. Không ra ngoài khi bão đang diễn ra, không trú dưới cây lớn, cột điện, biển quảng cáo. Tuyệt đối không lái xe qua vùng ngập nước hoặc dòng chảy xiết.

Nhận biết vùng nguy hiểm của bão

Vùng nguy hiểm thường được cơ quan khí tượng xác định gồm khu vực ven biển, cửa sông, vùng thấp trũng - dễ bị sóng lớn, nước dâng; cùng với vùng núi, sườn đồi, khe suối - dễ sạt lở, lũ quét. Ngoài ra, dấu hiệu trực quan cảnh báo bão sắp đến gồm: Gió đổi hướng đột ngột, mưa lớn kèm sấm chớp, mây đen dày đặc kéo đến, nước sông dâng cao bất thường, gió rít mạnh cuốn theo vật nhỏ.

Đặc biệt, các khu vực như đê điều, kè chắn sóng, cửa biển, chân đồi hay đường ngập nước đều tiềm ẩn nguy cơ cao, người dân cần tránh xa.

Khi cần thiết, người dân có thể gọi điện thoại cho cơ quan thường trực, theo số 112 (cơ quan thường trực của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh).