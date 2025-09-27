Kinh tế Các phường tại Nghệ An sẵn sàng phương án di dời dân trước khi bão số 10 đổ bộ Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh và tốc độ di chuyển nhanh của bão số 10 (Bualoi), chính quyền các phường Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú... (Nghệ An) đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sẵn sàng phương án di dời dân tại các khu vực xung yếu, quyết tâm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại phường Thành Vinh, trong chiều 27/9, lãnh đạo phường đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão tại nhiều điểm xung yếu bao gồm: Chợ Ga Vinh, trạm bơm Cửa Nam, khối 2 Cửa Nam, khu nhà D2, khối 10, khối 7, khối 8 và chợ Quang Trung…

Qua kiểm tra, lãnh đạo phường yêu cầu lực lượng cơ sở duy trì trực 24/24h, chủ động rà soát hệ thống tiêu thoát nước, chằng chống mái che, biển hiệu, cây xanh; đồng thời theo dõi chặt chẽ các khu vực thấp trũng, nguy cơ ngập úng.

Lãnh đạo phường Thành Vinh vận động các hộ dân khu vực ách yếu sẵn sàng di dời khi có yêu cầu. Ảnh: P.V

Ông Nguyễn Sỹ Diệu – Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết, phương án di dời đã sẵn sàng, đặc biệt với các hộ dân tại chung cư Quang Trung cũ, nơi được đánh giá là nguy cơ cao nhất. Nếu bão tiếp tục diễn biến phức tạp, phường sẽ lập tức kích hoạt kế hoạch sơ tán, đưa dân đến các điểm tránh trú an toàn. Song song, các lực lượng tại chỗ cùng nhân dân đã khẩn trương dọn rác, khơi thông cống rãnh, chằng chống mái hiên, biển quảng cáo, chặt tỉa cây xanh, chuẩn bị phương tiện cứu hộ.

Lãnh đạo phường Thành Vinh kiểm tra tại chợ ga Vinh chiều 27/9. Ảnh: P.V

Lãnh đạo phường Thành Vinh cũng nhấn mạnh, do đây là cơn bão dự kiến có cường độ mạnh nên mọi tình huống phải được xử lý kịp thời, tuyệt đối không để bất ngờ; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, sẵn sàng di dời khi có thông báo.

Được biết, trong cơn bão số 5 vào cuối tháng 8/2025 vừa qua, phường Thành Vinh đã chủ động di dời hàng ngàn cư dân tại khu chung cư Quang Trung cũ và các khu tập thể đến nơi an toàn, qua đó không để thiệt hại về người và tài sản khi bão đổ bộ.

Chung cư Quang Trung cũ là điểm nóng về mất an toàn nhà ở trong mùa mưa bão. Ảnh: Q.A

Tại phường Vinh Hưng, dù bão chưa đổ bộ nhưng mưa lớn trước bão đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, có khoảng 40 hộ dân thuộc khối 7, khối 5, khối 13 và 14 (khu vực Quán Bàu, Nghi Kim cũ) nằm trong vùng ngập sâu, nguy cơ mất an toàn cao và thuộc nhóm phải di dời nếu bão tăng cường độ.

Nhiều khu dân cư tại phường Vinh Hưng bị ngập do mưa lớn. Ảnh: P.V

Chính quyền phường Vinh Hưng cho biết, địa phương đã thông báo cho các hộ dân sẵn sàng di dời, chậm nhất 14h chiều 28/9 sẽ hoàn thành sơ tán tùy theo diễn biến của bão. Danh sách cụ thể từng hộ đã được lập, lực lượng tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ, ưu tiên cho gia đình có người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Đồng thời, phường cũng chỉ đạo khẩn trương khơi thông kênh mương, gia cố hệ thống điện nước và chuẩn bị cơ sở vật chất để đón dân sơ tán.

Lãnh đạo phường Vinh Hưng vận động các hộ dân sẵn sàng di dời khi có yêu cầu. Ảnh: P.V

Vùng rau Hưng Đông, phường Vinh Hưng bị ngập nặng trong ngày 27/9. Ảnh: P.V

Tại phường Vinh Phú, mưa lớn trong ngày 27/9 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập cục bộ, trong đó nghiêm trọng nhất là đường 72m và đoạn Đại lộ Lê Nin trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trước tình hình này, chính quyền phường đã khẩn trương triển khai lực lượng nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương thoát nước, đồng thời tiến hành kiểm tra lại các điểm có nguy cơ ách tắc để giảm thiểu tình trạng ngập úng. Ngã tư đường 72m giao Lê Nin, phường Vinh Phú ngập băng trong ngày 27/9. Ảnh: Đình Tuyên Đáng chú ý, khu vực khối 18, Nghi Phú có khoảng 80 hộ dân sinh sống trong vùng trũng thấp, nhiều ngôi nhà cấp 4 xây dựng từ lâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu bão lớn đổ bộ. UBND phường đã xây dựng phương án sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Thế Thân - Chủ tịch UBND phường Vinh Phú cho biết: Địa phương đã làm việc với Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 về việc sẵn sàng bố trí điểm di dời cho các hộ dân vùng nguy cơ cao. Hiện phường đang theo dõi sát diễn biến bão, đến trưa ngày mai (28/9), nếu mưa bão tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ tổ chức di dời ngay để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Chính quyền phường Vinh Phú khơi thông kênh Đồng Vợi trước khi bão đổ bộ. Ảnh: P.V

Ngoài ra, các địa phương khác trên địa bàn TP. Vinh cũ như Vinh Lộc, Trường Vinh, Cửa Lò… cũng đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó bão số 10. Trong đó, trọng tâm là rà soát, xác định rõ các khu vực dễ ngập lụt, sạt lở, ven biển, ven sông để sẵn sàng sơ tán dân; đồng thời củng cố hệ thống tiêu úng, đảm bảo an toàn hồ đập, lưới điện, trường học, trạm y tế. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.