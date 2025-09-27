Thứ Bảy, 27/9/2025
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai ứng phó bão số 10 Bualoi

Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh) 27/09/2025 13:46

Sáng 27/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng chống, khắc phục hoàn lưu bão số 10 Bualoi.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật cùng các ban, ngành liên quan.

1 (1)
Quang cảnh buổi triển khai nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Kiên

Tại hội nghị, cơ quan Tham mưu báo cáo chi tiết về đường đi, diễn biến, mức độ nguy hiểm của cơn bão; phân tích các tác động có thể xảy ra tại những khu vực ven biển, hạ lưu sông, vùng trũng thấp, dễ sạt lở.

2 (1)
Đồng chí Đại tá Trần Võ Việt – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai kế hoạch, công tác phòng, chống bão số 10. Ảnh: Trọng Kiên

Trên cơ sở đó, hội nghị đã tập trung thảo luận các phương án huy động lực lượng, phương tiện; xây dựng kế hoạch ứng cứu, sơ tán dân, bảo vệ tài sản và bảo đảm an toàn cho công trình quốc phòng, cơ sở quân sự.

3 (1)
Đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần chủ động, khẩn trương, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Theo dõi nắm chắc tình hình tại các địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung kế hoạch sát với thực tế; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

4 (1)
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 10 tại phường Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên

Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến từng người dân và cán bộ, nhân viên trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10; hiệp đồng chặt chẽ với công an, biên phòng, dân quân tự vệ và các đơn vị đóng quân trên địa bàn. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng cơ động giúp dân khi có lệnh.

Đồng chí Chỉ huy trưởng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại các địa phương. Thành lập các tổ công tác thường xuyên cập nhật tình hình và kịp thời báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nhanh chóng triển khai huy động lực lượng giúp dân khi cần thiết.

6.jpg
Lực lượng Dân quân phường Cửa Lò giúp dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 10 Bualoi. Ảnh: Trọng Kiên

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khẩn trương rà soát các trường hợp gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... chú ý trường hợp nào có nguy cơ thiệt hại nặng về tài sản, con người... báo cáo ngay về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để kịp thời có phương án triển khai giúp đỡ.

      x
      Xã hội
