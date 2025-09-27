Kinh tế Nghệ An căng mình ứng phó bão số 10 với tinh thần “chủ động – khẩn trương – quyết liệt” Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi) đang tiến nhanh vào Biển Đông và dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có Nghệ An, các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong các ngày 28 – 30/9, bão số 10 sẽ gây mưa to đến rất to, gió mạnh trên đất liền, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Chính quyền và lực lượng tại chỗ ở các địa phương đã chủ động vào cuộc, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường và các ban, ngành, đoàn thể đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại nhiều điểm xung yếu trên địa bàn. Ảnh: CSCC

Để chủ động ứng phó với bão số 10, sáng 27/9, ngay sau cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh, đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường và các ban, ngành, đoàn thể đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại nhiều điểm xung yếu trên địa bàn.

Đoàn đã đến Trạm bơm Bến Thủy, Trạm bơm Cầu Đen để kiểm tra khả năng vận hành hệ thống tiêu thoát nước; đồng thời khảo sát thực địa tại khu vực núi Quyết, nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Tại hiện trường, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh yêu cầu các lực lượng phải rà soát, di dời kịp thời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, chủ động lực lượng và phương tiện trực 24/24 giờ, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Mọi hoạt động đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Với tinh thần “chủ động – khẩn trương – quyết liệt”, cả hệ thống chính trị của phường đã và đang vào cuộc đồng bộ, sẵn sàng ứng phó với bão số 10.

Ở xã Môn Sơn, nhiều điểm sạt lở chưa được khắc phục xong sau bão số 3, số 5 nay tiếp tục các phương án ứng phó với bão số 10. Ảnh: CSCC

Tại xã Môn Sơn, nơi từng chịu nhiều thiệt hại trong các đợt bão số 3, số 5 trước đó, công tác ứng phó càng được đặt lên hàng đầu. Dọc chân núi Pa Cù, 15 hộ dân với 56 nhân khẩu ở bản Nam Sơn đang đối diện nguy cơ sạt lở cao. Cán bộ bản trực tiếp xuống từng hộ tuyên truyền, vận động, sẵn sàng di dời khi có tình huống khẩn cấp. Trưởng bản Ngân Thị Xuyến cho biết, những năm trước, sạt lở từng lấn sát nhà dân, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp, nên bà con đã quen với việc chuẩn bị sẵn sàng phương án.

“Dọc tuyến này có 9 điểm sạt lở, khe Pà Mạ dâng, chảy tràn xuống khu dân cư gây ngập úng khi có mưa lớn. Do đó, lần này, chúng tôi càng chủ động hơn, hiện đã ra quân nạo vét các điểm ách tắc; quán triệt việc di dời dân khi cần thiết vì mưa lớn có thể ập xuống bất cứ lúc nào”, chị Xuyến nhấn mạnh.

Mưa lớn khiến nước khe Pà Mạ ở xã Môn Sơn dâng cao, chảy tràn ra đường và vào khu dân cư. Ảnh: T.P

Cũng trong sáng 27/9, xã Phúc Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống bão số 10. Chủ tịch UBND xã - Trương Thị Thanh Huyền, quán triệt tinh thần khẩn trương, chủ động; yêu cầu toàn xã thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”. Công tác tuyên truyền được tăng cường, người dân được vận động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản; lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thể được phân công cụ thể, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn. “Mục tiêu của chúng tôi là an toàn cho dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại”, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc khẳng định.

Ở xã Kim Liên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và các đơn vị liên quan yêu cầu trực 24/24 giờ; đồng thời, cắt cử lực lượng rà soát các điểm nguy cơ ngập úng, cây xanh dễ gãy đổ, hệ thống điện chiếu sáng, trường học, chợ dân sinh. Các công trình xây dựng buộc ngừng vận hành cần trục, giàn giáo phải gia cố, thiết bị treo lơ lửng phải tháo dỡ.

Các địa phương tích cực cắt tỉa cây xanh phòng chống bão số 10. Ảnh: T.P

Đồng thời, xã đã cử lực lượng đi chằng chống cây xanh, xử lý kịp thời các điểm mất an toàn về đường điện và giao thông. Công tác thông tin tuyên truyền được giao cho Phòng Văn hóa phụ trách, bảo đảm người dân nắm bắt kịp thời diễn biến bão và chỉ đạo ứng phó của chính quyền.

Tại xã Hạnh Lâm, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Giang đã phát đi thông báo khẩn, yêu cầu kích hoạt ngay chế độ trực ban 24/24h tại UBND, Ban CHQS và Công an xã. Cán bộ, xóm trưởng trực tiếp xuống từng ngõ, từng nhà, vận động người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch nông sản, di dời người và tài sản khỏi vùng nguy hiểm. Công tác sơ tán dân được chuẩn bị chu đáo: Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xóm đã được bố trí làm điểm tránh trú an toàn, bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc men thiết yếu.

Người dân phường Cửa Lò tập trung chằng chống khách sạn, nhà hàng hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra khi đổ bộ. Ảnh: CSCC

Song song với đó, ban CHQS và công an xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ động, cứu hộ khi có yêu cầu. Công an xã cũng tăng cường tuần tra để giữ an ninh trật tự tại các điểm sơ tán, chợ, khu dân cư.

Không chỉ ở miền núi, vùng biển Nghệ An cũng đang căng mình ứng phó. Tại phường Cửa Lò, nơi trực diện với sóng gió, các khách sạn, nhà hàng đã khẩn trương gia cố cơ sở vật chất. Ông Đàm Văn Thắng, chủ khách sạn Minh Châu cho biết: “Chúng tôi đã huy động nhân công dùng cốt pha gia cố cửa kính, mái che. Mọi việc đều được làm sớm để tránh thiệt hại khi bão vào”. Không chỉ các cơ sở lưu trú, người dân ven biển cũng tích cực chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh trú an toàn.

Người dân xã Quỳnh Phú hỗ trợ nhau di chuyển thuyền bè vào nơi an toàn. Ảnh: CSCC

Có thể thấy, từ miền núi cao đến ven biển, từ xã vùng sâu đến thị xã du lịch, không khí ứng phó với bão số 10 tại Nghệ An đều khẩn trương, chủ động. Các địa phương không chỉ triển khai bằng văn bản, cuộc họp, mà đã cụ thể hóa bằng hành động thiết thực: Cán bộ xuống tận hộ dân, lực lượng xung kích chuẩn bị phương tiện, điểm tránh trú sẵn sàng đón dân, nhà cửa được chằng chống, hoa màu được thu hoạch, vật nuôi được di dời./.