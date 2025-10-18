Nhịp cầu nhân ái Báo và PTTH Nghệ An kết nối doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào xã Tân An khắc phục hậu quả bão lụt Báo và PTTH Nghệ An vừa kết nối doanh nghiệp trao hỗ trợ đồng bào xã Tân An khắc phục hậu quả bão lụt.

Qua sự cung cấp thông tin và hỗ trợ kết nối của phóng viên Báo và PTTH Nghệ An, nhóm thiện nguyện của Công ty du lịch Bạn Đồng Hành (A Travel Mate - Orientalsales - Vdream Cruise - Deluxe Group Tours) đã đến xã Tân An tặng hiện vật và tiền mặt hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão lụt, với tổng trị giá 80 triệu đồng.

Công ty du lịch Bạn Đồng Hành tặng quà điểm trường mầm non của xã Tân An. Ảnh PV

Ông Trần Văn Truyền, đại diện Công ty cho biết, thông qua các thông tin cập nhật trên Báo và PTTH Nghệ An về tình hình bão lụt xảy ra trên địa bàn Nghệ An, đặc biệt là sau cơn bão số 10, tập thể Công ty đã phát động đóng góp và kết nối thêm với các tấm lòng hảo tâm, nhằm giúp đồng bào vượt qua khó khăn. Công ty có các chi nhánh ở Huế, Hà Nội, đều đã đóng góp hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó có Nghệ An.

Cụ thể, Công ty du lịch Bạn Đồng Hành hỗ trợ Trường Mầm non Hương Sơn (cụm Tân Thanh Hồng, xã Tân An) các thiết bị phục vụ dạy học: Tivi , tủ lạnh, máy lọc nước, quạt, chăn gối, đồ chơi, dụng cụ học tập và tiền mặt trị giá hơn 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng hỗ trợ 33 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và các phần quà trị giá 500 ngàn đồng, trao đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 10 với

Cán bộ, nhân viên Công ty ATM-OS-Vdream tặng quà hỗ trợ các hộ gia đình xã Tân An. Ảnh PV

Ông Cao Xuân Hà, cán bộ UBND xã Tân An cho biết, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn xã, đặc biệt là các trường học, nhà ở của người dân. Sự hỗ trợ, chia sẻ của các tập thể, cá nhân, không chỉ là sự động viên to lớn về vật chất mà còn là về tinh thần, giúp người dân, học sinh sớm ổn định cuộc sống và học tập.

Trường Mầm non Hương Sơn bị thiệt hại nặng sau bão lũ. Ảnh: PV

Tấm lòng sẻ chia của các thành viên Công ty du lịch Bạn Đồng Hành đã góp thêm động lực để người dân xã Tân An sớm vượt qua khó khăn, hoạn nạn.