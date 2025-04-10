Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại các xã Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An Sáng 4/10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 tại các xã Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An.

Cùng đi có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tài chính.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại xóm Trường Thọ, xã Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, đêm 29/10 nước trên sông Cả, sông Hiếu dâng cao, vượt đỉnh lũ năm 1978 và 2007, gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều xã thuộc địa bàn huyện Tân Kỳ cũ.

Tại xã Tân Kỳ (bao gồm thị trấn Tân Kỳ cũ và các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân, Kỳ Sơn của huyện Tân Kỳ cũ) trận lũ đã gây ngập, cô lập hoàn toàn 10/25 khối, xóm; 22/25 khối, xóm có nhà bị ngập với tổng hộ bị ngập là 2.241 hộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của 9.985 nhân khẩu. Nhiều diện tích hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi; Hạ tầng giao thông, hệ thống lưới điện bị hư hỏng...

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Thành Cường

Tại xã Tân Phú, nước sông lên cao gây ngập lụt các xóm ven sông khiến khoảng 1.900 hộ dân với hơn 4.000 người dân bị cô lập. Trong ngày 30/9, trên địa bàn xảy ra 1 vụ đuối nước làm 1 người chết. Hiện tại, nước lũ đã rút, người dân đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn xã Tân An có 1.163 hộ dân bị ngập. Trong đó, 743 hộ dân bị cô lập, 826 hộ phải di dời khẩn cấp,...; 90 cột điện bị gãy đổ và hàng nghìn mét dây điện sinh hoạt, dây viễn thông bị đứt; nhiều tuyến đường bê tông liên xóm và nội xóm bị hư hỏng; có 3 hồ, đập trên địa bàn có nguy cơ bị vỡ (gồm: đập Bầu Sen, đập Giếng, đập Vành).

Sau trận lũ lịch sử, nhiều tài sản, hoa màu, nông sản của người dân bị hư hỏng, mất trắng. Ảnh: Thành Cường

Trước diễn biến cực đoan của mưa bão, Đảng ủy, Chính quyền các xã đã tập trung chỉ đạo, tổ chức di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Tổ chức cứu trợ nhu yếu phẩm cần thiết đến các địa điểm sơ tán và đến các hộ dân bị ngập lụt.

Song song với đó, chính quyền xã tích cực phối hợp với các lực lượng công an, quân đội và các tổ chức thiện nguyện huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng kịp thời đưa người dân còn mắc kẹt đến nơi an toàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi cùng cán bộ cơ sở. Ảnh: Thành Cường

Làm việc với đoàn công tác của tỉnh, các địa phương đề xuất sớm hỗ trợ để bà con khôi phục sản xuất như hóa chất, vệ sinh môi trường; phương tiện phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn; khắc phục, di dời dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ bị sạt lở;...

Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 của các địa phương, đã chủ động, phát huy tốt 4 tại chỗ, làm tốt công tác dự báo, ứng phó trước khi bão đổ bộ. Sau bão, các địa phương đã kịp thời huy động lực lượng tập trung khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thành Cường

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục huy động nhân lực, vật lực tập trung khôi phục chỗ ở cho người dân, khôi phục sản xuất; khắc phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động hỗ trợ khác. Các địa phương cần có các chương trình, hỗ trợ tạo sinh kế cho người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, làm tốt công tác đánh giá, thống kê rõ các thiệt hại với phương châm đúng, đủ, rõ để tỉnh có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Đoàn công tác của tỉnh trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 10 tại xóm Thắm, xã Tân An. Ảnh: Thành Cường

Tiếp tục kêu gọi hỗ trợ cả về tinh thần, vật chất từ các tổ chức, cá nhân. Song song với đó, cần thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ, đảm bảo tránh chồng chéo, công bằng, đến đúng đối tượng.

Tại các địa phương đoàn kiểm tra, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu giao các sở, ngành tích cực phối hợp cùng địa phương rà soát các công trình hạ tầng giao thông, công trình thiết yếu,... để kịp thời có phương án giải quyết, khắc phục.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến, đường đi của bão số 11 để kịp thời có phương án ứng phó.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao lương thực và tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai cho xã Tân Kỳ. Ảnh: Thành Cường

Chia sẻ với những khó khăn của chính quyền và nhân dân các xã, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đã trao hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.