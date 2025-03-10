Kinh tế Nghệ An huy động tổng lực khắc phục thiệt hại sau bão số 10 Dù bão số 10 đã gây ra nhiều thiệt hại trên các lĩnh vực, song các địa phương, cấp ngành, đơn vị cùng người dân Nghệ An đang khẩn trương chung sức khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Thiệt hại dự kiến trên 2.100 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đến ngày 2/10, bão số 10 đã gây thiệt hại trên nhiều lĩnh vực.

Về người và nhà cửa, bão số 10 đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm 14 người bị thương ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 74 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.500 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng tùy mức độ, hơn 61.000 ngôi nhà bị tốc mái và 57.711 mét tường rào bị đổ sập.

Bão số 10 khiến nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh tốc mái, hư hỏng. Ảnh: P.V

Đối với lĩnh vực giáo dục, toàn tỉnh ghi nhận 45 trường bị ngập, trong đó, còn 30 trường chưa thể khắc phục. Có tới 332 trường học bị tốc mái, hư hỏng, với hơn 1.100 phòng học và hàng loạt thiết bị dạy học bị hỏng.

Ngành Y tế cũng chịu thiệt hại khi 37 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám, chữa bệnh và phòng dịch sau bão.

Trường Mầm non Văn Sơn, xã Đô Lương bị hư hỏng sau bão. Ảnh: CSCC

Đối với sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có tới 4.656 ha lúa, 7.864 ha rau màu, 7.923 ha cây lâu năm bị thiệt hại, cùng 45.661 ha rừng và hơn 69.000 cây xanh bị gãy đổ.

Trong chăn nuôi, gần 400.000 con gia cầm và hơn 1.200 con gia súc bị cuốn trôi hoặc chết, hàng nghìn chuồng trại hư hỏng. Bên cạnh đó, cũng bị thiệt hại hơn 8.500 ha nuôi cá, 245 ha nuôi tôm và hàng chục lồng bè.

Hàng ngàn héc-ta cây trồng bị ngập úng. Ảnh: Quang An

Về hệ thống thủy lợi, bão số 10 đã gây sạt lở gần 500m đê biển, hơn 1.000m kè và hơn 26.000m kênh mương nội đồng. Nhiều trạm bơm, cống, đập nhỏ bị hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống úng.

Về giao thông, mưa bão đã gây 29 điểm ách tắc trên quốc lộ và tỉnh lộ, cùng hơn 150 điểm ngập cục bộ trên các tuyến đường địa phương. Nhiều cây cầu dân sinh bị cuốn trôi, hơn 19 km đường giao thông bị sạt lở, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, cứu trợ vô cùng khó khăn.

Tuyến đường ven sông Vinh bị nứt gãy sau bão số 10. Ảnh: Q.A

Về công nghiệp, toàn tỉnh có hơn 4.000 cột điện bị gãy đổ, gần 82 km dây điện bị đứt, nhiều trạm biến áp hư hỏng, làm hàng trăm nghìn hộ dân mất điện nhiều ngày.

Các công trình văn hóa - xã hội và hạ tầng khác: có 70 trụ sở UBND, 95 nhà văn hóa xóm, 20 chợ trung tâm, 22 nhà kho, phân xưởng cùng hàng chục nghìn mét vuông mái tôn bị tốc.

Ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh sau mưa bão là 2.120 tỷ đồng.

Tổng lực khắc phục, ổn định cuộc sống

Theo số liệu của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cập nhật đến ngày 2/10, sau khi bão số 10 đổ bộ, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ đã được huy động để bảo vệ dân, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai gần 28.000 lượt người, hơn 160 lượt ô tô cùng 56 xuồng cứu hộ, cứu nạn tham gia di dời dân, hỗ trợ vận chuyển tài sản và khơi thông dòng chảy.

Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con nhân dân thôn Xuân Hương, xã Tân An. Ảnh: Trọng Kiên

Công an tỉnh cũng huy động toàn lực với hơn 4.200 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã, cùng hơn 11.000 tổ viên an ninh cơ sở xuống tận địa bàn hỗ trợ người dân. Ngoài ra, hơn 550 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng Công an tỉnh sẵn sàng chi viện cho 23 xã vùng núi và ven biển.

Ngành Điện lực triển khai một chiến dịch quy mô lớn. Công ty Điện lực Nghệ An đã phân công lãnh đạo bám sát từng địa bàn, đồng thời, tiếp nhận sự hỗ trợ từ 687 nhân lực của 9 công ty điện lực các tỉnh khác. Nhờ vậy, công tác kiểm đếm, xử lý sự cố lưới điện được thực hiện khẩn trương, từng bước khôi phục cấp điện cho các khu vực trọng điểm.

Công nhân điện lực ngày đêm khắc phục điện sau bão. Ảnh: Phan Thủy

Ngành Thông tin - Viễn thông cũng dốc toàn lực để duy trì liên lạc. VNPT, Viettel và các doanh nghiệp khác đã điều động khoảng 700 nhân lực từ các tỉnh bạn hỗ trợ, khắc phục tình trạng mất sóng, gãy cột, đổ trạm và gián đoạn thông tin.

Nhân viên các nhà mạng khắc phục sự cố, ổn định đường truyền. Ảnh: P.V

Trong khi đó, Sở Y tế thành lập 4 tổ công tác trực tiếp xuống các cơ sở bị hư hỏng, chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đồng thời, đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh không bị ngưng trệ. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng kịp thời huy động cán bộ, giáo viên, phối hợp phụ huynh và lực lượng địa phương dọn bùn đất, sửa chữa trường lớp, chuẩn bị cho học sinh trở lại trường.

Người dân chung tay dọn vệ sinh sau mưa bão. Ảnh: P.V

Các lực lượng của Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cùng chính quyền địa phương đồng loạt ra quân, dựng lại nhà cửa, khắc phục công trình công cộng, phân luồng giao thông tại các điểm ngập, sạt lở. Hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ cũng tham gia vệ sinh môi trường, dọn cây gãy đổ, phòng ngừa dịch bệnh phát sinh sau lũ...