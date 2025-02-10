Xã hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 600 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng bão số 10 tại xã Quỳnh Phú Ngày 2/10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao quà và tiền mặt cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra.

Tham dự buổi trao quà có các đồng chí: Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo địa phương.

Trong những ngày qua, cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bổ vào đất liền gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhân dân xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tiền mặt cho các hộ bị sập nhà và tốc mái. Ảnh: Việt Hùng



Toàn xã có 1 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, 47 nhà bị tốc mái, 209 hộ bị tốc mái tôn và hàng nghìn ngôi nhà, kho muối, kho hải sản, trang trại chăn nuôi, hoa màu bị ngập úng và hư hỏng.

Đoàn công tác trao thùng hàng cứu trợ cho các hộ dân xã Quỳnh Phú. Ảnh: Việt Hùng

Chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của người dân xã Quỳnh Phú, dịp này Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 200 triệu đồng tiền mặt cho 91 hộ dân bị sập nhà và tốc mái.

Đồng thời, trao tặng nhiều vật phẩm thiết yếu cho 300 hộ dân thuộc vùng bị ngập lụt để ổn định cuộc sống. Tổng giá trị của đợt hỗ trợ tiền mặt và quà tặng trị giá 600 triệu đồng.

Thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy cũng tặng 300 thùng sữa Fami cho 300 hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Đây là hoạt động nhân đạo xã hội rất ý nghĩa nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần và vật chất giúp người dân xã Quỳnh Phú vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quã bão lũ, sớm ổn định cuộc sống./.