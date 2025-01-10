Sức khỏe Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế làm việc cùng ngành Y tế Nghệ An Chiều 01/10, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đã có buổi làm việc cùng ngành Y tế Nghệ An để nắm bắt tình hình triển khai công tác y tế; công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Tham dự buổi làm việc về phía ngành Y tế Nghệ An có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, các đơn vị y tế tuyến tỉnh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Y tế Nghệ An có sự phát triển đồng bộ

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã báo cáo khái quát về hệ thống y tế của tỉnh, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 10 gây ra tại các cơ sở y tế.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An báo cáo về công tác y tế, công tác khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: Thành Chung

Theo đó, ở thời điểm này, ngành Y tế Nghệ An đang có sự phát triển đồng bộ. Trong đó, hệ thống y tế ngoài công lập đứng thứ 3 cả nước. Ngành Y tế Nghệ An đang thực hiện sắp xếp lại các cơ sở y tế theo hướng tinh gọn, gần dân, sát dân.

Ngành Y tế Nghệ An đang đặt ra 3 hướng phát triển trọng tâm, đó là: Quan tâm đầu tư y tế cho vùng khó khăn nhằm làm tốt công tác phòng bệnh, phòng bệnh từ xa; đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu, xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng nền y tế thông minh.

Cùng với đó, ngành Y tế Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phát triển các bệnh viện chuyên khoa, trong đó có ngành lão khoa và có sự kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

Trong cơn bão số 10 vừa qua, ngành Y tế Nghệ An đã bị thiệt hại nhiều cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị. Theo thống kê có 38/49 đơn vị trực thuộc Sở, 110 trạm y tế thuộc 13 trung tâm y tế báo cáo có thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính 35,2 tỷ đồng.

Sở Y tế đã và đang chỉ đạo các đơn vị y tế khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra; đồng thời làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn nguồn nước, thực phẩm.

Quan tâm phát triển nhân lực y tế cơ sở

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Y tế Nghệ An trong việc phát triển mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở; đầu tư phát triển nhiều kỹ thuật y học tiên tiến, kỹ thuật cao và chuyên sâu; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Y tế Nghệ An trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Thành Chung

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế chia sẻ những khó khăn mà ngành Y tế Nghệ An gặp phải trong việc triển khai công tác y tế, đặc biệt là những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ gây ra.

Đồng tình với những hướng phát triển của ngành Y tế Nghệ An, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đề nghị: Ngành Y tế Nghệ An tiếp tục bám sát định hướng của Trung ương và của tỉnh, triển khai hiệu quả các nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW và Nghị quyết số 282/NQ-CP và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Ngành Y tế Nghệ An không thể bằng lòng với những thành quả đã đạt được mà cần tiếp tục phát triển các chuyên khoa sâu, phát triển kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao y đức của cán bộ nhân viên y tế, nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế tặng quà là bánh kẹo cho trẻ em Làng trẻ SOS Vinh. Ảnh: Thành Chung

Ngành cũng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh và phòng bệnh, hướng tới việc xây dựng nền y tế thông minh; có lộ trình, kế hoạch phát triển y tế cơ sở, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nhân lực y tế cơ sở.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế bày tỏ sự tin tưởng ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa, thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, xứng đáng là Trung tâm y tế của khu vực Bắc Trung Bộ./.