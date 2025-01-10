Pháp luật Công an Nghệ An xuất quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây ra, chiều 1/10, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ xuất quân huy động hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị lên đường hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão gây ra.

125 cán bộ, chiến sĩ chia thành các đoàn đến 11 xã để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Quỳnh Trang

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại nhiều địa phương đã xảy ra ngập lụt, chia cắt, hiện tại toàn tỉnh có 48 địa bàn xã bị ngập lụt, trong đó có 11 xã bị ngập nặng, nước dâng cao như xã Tân Phú, Tân An, Nghĩa Hành, Thành Bình Thọ, Kim Bảng, Nghĩa Đồng, Lam Thành, Tân Kỳ, Yên Hòa, Anh Sơn, Tiên Đồng.

Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị hành trang lên đường hỗ trợ người dân. Ảnh: Quỳnh Trang

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 125 cán bộ, chiến sĩ chia thành các đoàn đến 11 xã trên để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Các cán bộ, chiến sĩ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như: hỗ trợ Nhân dân di dời, thoát nước, vệ sinh môi trường, thu dọn cây cối, vật cản trên đường sau bão; hỗ trợ khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, công trình bị ảnh hưởng sau bão; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại…