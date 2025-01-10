Pháp luật Công an Nghệ An đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Với các hoạt động kiểm tra, chuẩn bị nghiêm ngặt được triển khai đồng loạt, Công an Nghệ An đã chủ động thực hiện các phương án toàn diện nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Sáng 1/10, tại khu vực tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng loạt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát an ninh, an toàn. Các chốt trực được bố trí nghiêm ngặt, công tác rà soát, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, an ninh mạng, giao thông… được thực hiện toàn diện. Đây là bước kiểm tra tổng thể cuối cùng nhằm sẵn sàng cho sự kiện chính thức diễn ra từ ngày 1 - 3/10.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Vương Linh

Với vai trò lực lượng chủ công, Công an Nghệ An đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng trong năm 2025. Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng xây dựng, triển khai kế hoạch tổng thể nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội.

Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên, ngăn chặn từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự. Công tác rà soát, quản lý địa bàn, đối tượng được triển khai sâu rộng, đặc biệt là trên không gian mạng và tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia.

Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra khu vực kiểm phiếu, hệ thống máy móc và phần mềm tích hợp công nghệ AI nhận diện đại biểu phục vụ Đại hội. Ảnh: Vương Linh

Ngày 24/7/2025, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 1474 về “mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”. Qua đó, lực lượng Công an đã làm sạch địa bàn, xử lý, vô hiệu hóa các nguy cơ từ cơ sở.

Nhiều phương án, kịch bản bảo vệ Đại hội được xây dựng chi tiết, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Từ khu vực tổ chức Đại hội, nơi lưu trú của đại biểu, đến các công trình trọng yếu trên địa bàn đều được phân công bảo vệ nghiêm ngặt. Các lực lượng như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, PCCC và cứu nạn cứu hộ… được huy động tối đa, tổ chức huấn luyện, diễn tập nhiều đợt nhằm xử lý hiệu quả mọi tình huống.

Các lực lượng phân công nhiệm vụ tại các vị trí bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Vương Linh

Bên cạnh đó, công tác quản lý cư trú, người nước ngoài, người lạ đến địa bàn được siết chặt. Công an tỉnh và công an các xã, phường đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, điểm Internet… nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm.

Công an Nghệ An cũng tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Với quyết tâm cao, phương án toàn diện và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng Công an Nghệ An đang kiểm soát chặt chẽ tình hình, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.